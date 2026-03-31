Інженери TSMC викрали секрет 2-нм техпроцесу за допомогою камери на смартфоні

Олександр Федоткін

Групу колишніх та чинних інженерів TSMC звинувачують у причетності до викрадення секретів 2-нм техпроцесу.


Виробництво напівпровідників залишається однією з найбільш вразливих галузей для викрадення технологічних секретів. Зокрема, Тайвань дуже серйозно ставиться до подібних інцидентів. Наразі, згідно зі звітом UDN, інженерів TSMC визнали винними о порушенні “Закону щодо національної безпеки”. Сторона обвинувачення вимагає для винних до 14 років тюремного ув’язнення. 

Прокурори заявляють, що з 2023 року до першої половини 2025 року до інженерів TSMC У Бінцзюня та Ге Іпіна неодноразово звертався представник компанії Tokyo Power Co., Ltd. Чень Лімін із проханням передати ключові технології та комерційні таємниці. Tokyo Power Co., Ltd прагнула стати постачальником обладнання для більшої кількості підприємств, які використовують передові технології TSMC.

Внаслідок аналізу знятої інженерами на смартфон інформації Tokyo Power Co., Ltd. вдосконалила характеристики обладнання для травлення з метою отримати дозвіл на постачання обладнання для масового виробництва на об’єкті TSMC, що використовує 2-нанометровий технологічний процес травлення.


До цього повідомлялось, що служба безпеки TSMC виявляла осіб, які намагались незаконно отримати доступ до бази даних компанії. Судячи з усього, інженери компанії використовували смартфони для фотографування конфіденційних документів під час 2-нм техпроцесу на виробничому майданчику.

Головним винуватцем вважається колишній співробітник TSMC, Чень Вейцзе, який після звільнення влаштувався у Tokyo Electron (TEL). Конфіденційні дані збирались заради отримання інформації про 2-нм техпроцес травлення TSMC та покращення обладнання TEL на тлі конкуренції з тайванським техгігантом.

Аналогічне розслідування ведеться й щодо Вей-Джен Ло, колишнього співробітника TSMC, який нині працює в Intel і якого також звинувачують у передачі секретних технологій.

Раніше ми писали, що NASA виключило російського сантехніка-астронавта з місії Crew-12 через крадіжку секретних даних SpaceX. Окрім цього повідомлялось, що китайці зламали літографічну машину ASML під час спроби вкрасти секрети.

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин

Інженера-росіянина судять за крадіжку секретів ASML, TSMC та NXP — збирав дані для будівництва фабрики напівпровідників

Джерело: wccftech

Австралійські дослідники розробили новий спосіб прихованої передачі даних
Нові китайські Li-ion-батареї подвоять запасу ходу електрокарів й працюватимуть навіть за – 70°C
Як насправді працює DLSS 5? Ютубер опублікував відповіді NVIDIA
"Скамер із совістю": шахрай повернув майже всю вкрадену криптовалюту
Маск розповів, як будуватиме найбільший у світі завод з виробництва мікросхем Terafab
Найменший у світі QR-код встановив рекорд за щільністю зберігання даних: 2 ТБ на сторінку
Facebook та Instagram працюватимуть на власних ШІ-чипах Meta
Митєво заряджатиме електрокари: дослідники створили перший прототип бездротової квантової батареї
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
DLSS 5 посіяла паніку серед розробників Resident Evil Requiem
Вчені доробили залізо-нікелевий акумулятор Едісона з 1900-х років: зарядка за секунди і 12 000+ циклів
Ілон Маск анонсував запуск Terafab Project з виробництва мікросхем
DLSS відновлює зображення у Kingdom Come Deliverance 2 з 38×22p
ESA cпільно з Airbus вперше протестувала лазерний зв’язок між літаком та супутником зі швидкістю 2,6 Гбіт/c
Автономний робот-кур'єр розтрощив зупинку в Чикаго
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
Роботи замінили працівників McDonald's в Китаї
Штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських
Американці масово знищують камери спостереження Flock
Tesla шукає керівника з будівництва заводу для виробництва напівпровідників
На воду спустили найбільший у світі електричний корабель: із 250 тоннами акумуляторів на 40 МВт⋅год
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
