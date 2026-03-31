Групу колишніх та чинних інженерів TSMC звинувачують у причетності до викрадення секретів 2-нм техпроцесу.





Виробництво напівпровідників залишається однією з найбільш вразливих галузей для викрадення технологічних секретів. Зокрема, Тайвань дуже серйозно ставиться до подібних інцидентів. Наразі, згідно зі звітом UDN, інженерів TSMC визнали винними о порушенні “Закону щодо національної безпеки”. Сторона обвинувачення вимагає для винних до 14 років тюремного ув’язнення.

Прокурори заявляють, що з 2023 року до першої половини 2025 року до інженерів TSMC У Бінцзюня та Ге Іпіна неодноразово звертався представник компанії Tokyo Power Co., Ltd. Чень Лімін із проханням передати ключові технології та комерційні таємниці. Tokyo Power Co., Ltd прагнула стати постачальником обладнання для більшої кількості підприємств, які використовують передові технології TSMC.

Внаслідок аналізу знятої інженерами на смартфон інформації Tokyo Power Co., Ltd. вдосконалила характеристики обладнання для травлення з метою отримати дозвіл на постачання обладнання для масового виробництва на об’єкті TSMC, що використовує 2-нанометровий технологічний процес травлення.





До цього повідомлялось, що служба безпеки TSMC виявляла осіб, які намагались незаконно отримати доступ до бази даних компанії. Судячи з усього, інженери компанії використовували смартфони для фотографування конфіденційних документів під час 2-нм техпроцесу на виробничому майданчику.

Головним винуватцем вважається колишній співробітник TSMC, Чень Вейцзе, який після звільнення влаштувався у Tokyo Electron (TEL). Конфіденційні дані збирались заради отримання інформації про 2-нм техпроцес травлення TSMC та покращення обладнання TEL на тлі конкуренції з тайванським техгігантом.

Аналогічне розслідування ведеться й щодо Вей-Джен Ло, колишнього співробітника TSMC, який нині працює в Intel і якого також звинувачують у передачі секретних технологій.

Джерело: wccftech