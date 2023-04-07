Samsung планує скорочення виробництва пам’яті на тлі найбільшого з 2009 року падіння квартального прибутку

Samsung Electronics планує скоротити виробництво пам’яті, очікуючи на зменшення операційного прибутку в першому кварталі 2023 року на 96% порівняно з попереднім роком. Це буде найнижчий прибуток південнокорейського технологічного гіганта з першого кварталу 2009 року. На прибутку Samsung відбилися глобальний макроекономічний спад, надмірна пропозиція на ринку пам’яті та слабкий попит.

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Компанія оптимізує операції, щоб забезпечити достатній обсяг мікросхем пам’яті для майбутнього попиту. При цьому продовжаться інвестиції в інфраструктуру, дослідження та розробки для зміцнення технологічного лідерства у галузі. Попередньо, Samsung очікує квартальний прибуток у розмірі $450 млн за період із січня до березня.

Раніше Samsung заявили, що не скорочуватимуть інвестиції в чіпи пам’яті, попри зниження попиту, сподіваючись на відновлення ринку чипів пам’яті у другому кварталі 2023 року. Конкуренти компанії, такі як Micron, Kioxia та SK Hynix, також скоротили виробництво пам’яті, щоб протистояти надмірній пропозиції.

У третьому кварталі 2022 року Samsung займала найбільшу частку світового ринку DRAM та NAND – 40,7% та 31,4% відповідно. Ціни на ці види пам’яті цьогоріч впали приблизно на 20% та 15% у першому кварталі.

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Минулого місяця Samsung заявила, що витратить близько $230 млрд на будівництво п’яти нових заводів із виробництва пам’яті та літографічних фабрик у Південній Кореї протягом наступних двох десятиліть. Цей крок відповідає амбітній меті уряду щодо створення мегацентру напівпровідників на околиці Сеула.

Компанія надасть повний фінансовий звіт наприкінці квітня, він розкриє чистий прибуток та прибуток за секторами.

Джерело: TechCrunch