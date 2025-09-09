Новини Наука та космос 09.09.2025 comment views icon

Криза середнього віку зникла, бо тепер у кризі всі, — дослідження

Олександр Федоткін

Криза середнього віку зникла, бо тепер у кризі всі, — дослідження
Depositphotos

Американські дослідники з Дартмутського коледжу заявляють про зникнення такого звичного і відомого усім явища, як “криза середнього віку”. 

Масштабне дослідження під керівництвом Девіда Бланчфлауера включає дані зі США, Великої Британії та десятків інших країн. Дослідники стверджують, що явища, відомого як “криза середнього віку”, вираженого у зростанні стресу, занепокоєння та депресії, які сягають піку у середньому віці, а потім знижуються у міру дорослішання, більше не має. 

Починаючи з 2008 року дослідники постійно відслідковують U-подібну залежність між віком і рівнем благополуччя. Зазвичай рівень щастя знижується під час переходу від юності до середнього віку, а потім знову підвищується у більш зрілому віці. 

Низка нещодавніх досліджень демонструє, що рівень благополуччя серед молоді у всьому світі знижується. Бланчфлауер та його колеги вивчили результати опитувань, проведених у США та Великій Британії, включно із питанням про психічне здоров’я

Набір даних по США був складений на основі інформації про понад 10 млн дорослих американців, опитаних Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC) у період з 1993 по 2004 рік. Дані по Великій Британії базуються на результатах лонгітюдного дослідження домогосподарств, що триває досі. У рамках цього дослідження його автори спостерігали за 40 тис. домогосподарств у період з 2009 по 2023 рік. 

Криза середнього віку зникла, бо тепер у кризі всі, — дослідження
Зміна рівня відчаю серед громадян США в залежності від віку у період з 2009 по 2024 рік/PLOS ONE

Аналіз цих результатів показав, що як в США, так і у Великій Британії, пік невдоволення серед громадян середнього віку більше не спостерігається. Замість цього рівень невдоволення власним життям тепер спостерігається у людей молодшого віку. Серед людей у віці 40-50 років та старше показники психічного здоров’я залишаються відносно стабільними.

Дослідники проаналізували дані щодо майже 2 млн осіб з 44 країн, включно із США та Великою Британією, у рамках дослідження психічного здоров’я Global Minds. Ці дані охоплюють період з 2020 по 2025 рік. Вони свідчать, що у всьому світі більше не спостерігається кризи середнього віку.

Криза середнього віку зникла, бо тепер у кризі всі, — дослідження
Віковий профіль відчаю у Великій Британії/PLOS ONE

Причини зникнення явища, відомого як “криза середнього віку”, до кінця незрозумілі, однак на думку дослідників, серед ймовірних причин — довгостроковий вплив глобальної рецесії на перспективи працевлаштування молоді, недостатнє фінансування служб з охорони та підтримки психічного здоров’я, наслідки психічних проблем, викликаних пандемією COVID-19, повсюдне поширення соцмереж. 

“Наша робота – перша, що показує, що погіршення психічного здоров’я молоді останніми роками означає, що сьогодні, як у США, так і у Британії, рівень психічного нездоров’я найвищий серед молоді та знижується з віком. Це колосальна зміна, порівняно з минулим, коли пік психічних негараздів припадав на середній вік. Причини цієї зміни спірні, але нас турбує те, що сьогодні серед молоді спостерігається серйозна криза психічного здоров’я, яка потребує вирішення”, — наголошують автори дослідження. 

Результати дослідження опубліковані у журналі PLOS ONE

Джерело: SciTechDaily

