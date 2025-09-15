Кияни замовляють 200 тис. порцій борщу на рік, найдорожчий в Ірпені по 5 євро/літр — статистика Glovo до Дня борщу

Застосунок Glovo представив доволі нестандартну, але цікаву й жартівливу статистику з нагоди Дня борщу, який відзначають 9 вересня.

Борщ, нагадаємо, ще у 2022 році був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, і нині демонструє стабільне зростання попиту не лише в Україні.

Попит

Згідно з Glovo, кількість замовлень на борщ у світі за останній рік зросла на 29%, а Україна лідирує як за темпами зростання (+31%), так і за обсягом: за останні 12 місяців українці замовили понад півмільйона порцій. Найбільше замовлень надходило з Києва (200 тис. порцій на рік), Львова (30 тис.) та Дніпра (21 тис.).

За Україною в рейтингу слідують Польща (140 тис. замовлень на рік) та Казахстан (понад 60 тис.). Замовити борщ в Україні через додаток Glovo можна у 3721 закладі.

Вартість

Щодо вартості борщу, то наша країна в цьому випадку посідає аж 5 місце із середньою вартістю 3 євро за порцію. Цікавий факт: найдорожчий борщ в Україні цьогоріч продали в Ірпені — об’ємом 3 літри і вартістю 15 євро.

Серед решти країн за ціною борщу лідирують Іспанія (12 євро) та Італія (10 євро), тоді як у Бухаресті зафіксовано рекордну вартість серед усіх міст — 51,6 євро за 3 літри.

Час замовлення

Згідно з аналітикою Glovo, найчастіше борщ замовляють навесні та влітку, рекордні показники фіксувались 25 серпня та 24 березня.

Нагадаємо, що раніше Glovo ділився статистикою використання застосунку за увесь 2024 рік, де серед іншого виявилось, що найбільший фан доставки витратив 274 000 грн на їжу, а кур’єр-рекордсмен проїхав 23 000 км.