Український борщ визнали об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

1 липня на 5-му позачерговому засіданні в Парижі комітет ЮНЕСКО включив борщ — а саме «культуру приготування українського борщу» — до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Офіційний пресреліз опублікували на сайті міжнародної організації, а Міністерство культури України привітало це рішення.

У заяві ЮНЕСКО зазначається, що український борщ — це національна версія борщу, який готують у кількох країнах регіону.

«Культуру приготування борщу здавна практикують і шанують у всіх регіонах України, громади, родини та ресторани розробляють власні варіанти цієї традиційної та популярної страви, де головним інгредієнтом є буряк. Він є віддзеркаленням місцевої культури та може містити різні продукти залежно від регіону» із заяви ЮНЕСКО

Відомий український шеф-кухар та популяризатор українського борщу Євген Клопотенко, звісно ж, не обійшов стороною цю новину та назвав це «однозначною перемогою на культурному фронті».

«У нас на руках були сотні сторінок доказів, що культура приготування борщу – українська. А проти нас — ціла машина російської пропаганди. Але сьогодні наш борщ офіційно став Нематеріальною культурною спадщиною світу. ЮНЕСКО заявило, що це українська страва і що культура приготування борщу належить українцям. Для мене це означає, що світ визнав українську ГАСТРОНОМІЮ». Євген Клопотенко, український шеф-кухар та один із ініціаторів занесення борщу до списку ЮНЕСКО

Водночас в Мінкульті заявили, що борщ — це важливий елемент соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об’єднанню народу України незалежно від віку, статі чи походження. Він демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій.

«Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ — це “вияв екстремізму та нацизму”, цей “вияв екстремізму” тепер офіційно український і офіційно під охороною ЮНЕСКО» Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України

Можливо тепер Google та Apple додадуть емоджі з українським борщем до своїх наборів?