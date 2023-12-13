ОНОВЛЕНО: «Київстар» повертається ─ у деяких абонентів з’явився мобільний зв’язок

Схоже, оператор «Київстар» поступово оговтується після вчорашньої російської хакерської атаки. Поки що компанія не робить офіційних заяв про відновлення роботи мережі, проте в соціальних мережах з’являється дедалі більше повідомлень про повернення зв’язку.

Як повідомляють абоненти, наразі мобільні пристрої знову підключаються до мережі оператора «Київстар». В деяких випадках для цього потрібно перезавантажити смартфон або ненадовго увімкнути на ньому Авіарежим. При наступній активації пристрій знаходить мережу.

ОНОВЛЕНО: Пресслужба «Київстар» офіційно повідомила про відновлення зв’язку.

«Спеціалісти «Київстару» та наші партнери зробили усе можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків безпрецедентної для глобального телекому кібератаки. Станом на 18.00 13.12.2023 наші спеціалісти розпочали включення голосового зв’язку по всій Україні. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку рекомендуємо абонентам перезавантажити телефони і відключити послугу VoLTE – це можна зробити в налаштуваннях телефону. Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг передачі даних та SMS і ми сподіваємось, що вони також будуть відновлені протягом доби. Після повного відновлення та стабілізації роботи мережі, «Київстар» приступить до підготовки та надання компенсацій усім абонентам та корпоративним клієнтам, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії», ─ йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що наразі із поверненням мережі абонентам стають доступні лише дзвінки. Мобільний інтренет поки що не працює. Також слід зазначити, що не всі користувачі можуть підключити свої пристрої до мережі оператора. Проте процес відновлення йде, і це обнадіює.