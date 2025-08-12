"Київстар" та Мінцифра протестували текстові повідомлення через Starlink та звичайні смартфони

Новини Україна 12.08.2025 comment views icon

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та CEO “Київстар” Олександр Комаров обмінялися повідомленнями зі смартфонів за допомогою Starlink Direct to Cell.

Перше тестування технології Direct to Cell в Україні проводилося у Житомирській області. Разом із США, Канадою Австралією, Японією та Новою Зеландією Україна стала однією з перших в світі та першою з країн Європі, котрі запускають цю технологію.

“Завдяки Starlink Direct to Cell українці залишатимуться на зв’язку там, де немає покриття мобільної мережі, — у горах, під час знеструмлень чи надзвичайних ситуацій. Щоб скористатися технологією, не потрібно буде купувати антени чи додаткове обладнання. Достатньо звичайного смартфона з підтримкою 4G та SIM-картки “Київстар” — звичайної або віртуальної”, — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році

“Тестувати таку передову технологію — це прорив для України. Попри війну, руйнування і щоденні виклики, ми як бізнес не зупиняємося. Ми інвестуємо, продовжуємопрацювати і доводимо, що українська стійкість — це не лише про оборону, а й про розвиток. Для нас це інвестиція в безпеку та майбутнє. Direct to Cell — стратегічно важлива технологія, яка дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах”, — наголосив Олександр Комаров.

Повноцінний запуск Starlink Direct to Cell для абонентів “Київстар” запланований восени 2025 року. Наразі технологія проходить етап бета-тестування. Прямий супутниковий зв’язок має стати доступним для всіх абонентів оператора з 4G-смартфонами. За словами компанії, її інженери продовжать польові випробування по всій Україні, щоб протестувати передачу повідомлень і мобільних даних у реальних умовах.

Наразі “Київстар”веде переговори з виробниками смартфонів щодо оновлень ПЗ, потрібних для надання послуги. У майбутньому плануєтья розширення можливості для повідомлень Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Джерела: Мінцифра, Михайло Федоров, “Київстар”

