"Київстар" та Мінцифра протестували текстові повідомлення через Starlink та звичайні смартфони

Михайло Федоров та CEO "Київстар" Олександр Комаров надсилають повідомлення через Starlink / Мінцифра

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та CEO “Київстар” Олександр Комаров обмінялися повідомленнями зі смартфонів за допомогою Starlink Direct to Cell.

Перше тестування технології Direct to Cell в Україні проводилося у Житомирській області. Разом із США, Канадою Австралією, Японією та Новою Зеландією Україна стала однією з перших в світі та першою з країн Європі, котрі запускають цю технологію.

“Завдяки Starlink Direct to Cell українці залишатимуться на зв’язку там, де немає покриття мобільної мережі, — у горах, під час знеструмлень чи надзвичайних ситуацій. Щоб скористатися технологією, не потрібно буде купувати антени чи додаткове обладнання. Достатньо звичайного смартфона з підтримкою 4G та SIM-картки “Київстар” — звичайної або віртуальної”, — йдеться у повідомленні Мінцифри.

“Тестувати таку передову технологію — це прорив для України. Попри війну, руйнування і щоденні виклики, ми як бізнес не зупиняємося. Ми інвестуємо, продовжуємопрацювати і доводимо, що українська стійкість — це не лише про оборону, а й про розвиток. Для нас це інвестиція в безпеку та майбутнє. Direct to Cell — стратегічно важлива технологія, яка дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах”, — наголосив Олександр Комаров.

Повноцінний запуск Starlink Direct to Cell для абонентів “Київстар” запланований восени 2025 року. Наразі технологія проходить етап бета-тестування. Прямий супутниковий зв’язок має стати доступним для всіх абонентів оператора з 4G-смартфонами. За словами компанії, її інженери продовжать польові випробування по всій Україні, щоб протестувати передачу повідомлень і мобільних даних у реальних умовах.

Наразі “Київстар”веде переговори з виробниками смартфонів щодо оновлень ПЗ, потрібних для надання послуги. У майбутньому плануєтья розширення можливості для повідомлень Viber, WhatsApp, Telegram тощо.

Джерела: Мінцифра, Михайло Федоров, “Київстар”