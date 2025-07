Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році

SpaceX продовжує активно розвивати проєкт супутникового інтернету Starlink. За останній рік сервіс значно покращив швидкість та стабільність й розширився на нові території. В найближчі роки Starlink отримає потужніші супутники третього покоління, які зможуть на порядок збільшити пропускну здатність каналу та дозволять обслуговувати більшу кількість людей.

Нині Starlink забезпечує в США середню швидкість завантаження у пікові години майже 200 Мбіт/с, а середня затримка становить 25,7 мс. У США у менш як 1% вимірювань затримка в мережі Starlink перевищує 55 мс. Це навіть краще, ніж у деяких кабельних провайдерів. Щоб зменшити затримки, компанія активно розбудовує наземну інфраструктуру. Лише в США вже створено понад 100 станцій доступу з більш ніж 1500 антенами. Навіть найпростіший тариф сьогодні забезпечує швидкість 100 Мбіт/с на завантаження і 20 Мбіт/с на відправлення у більшості штатів США.

Мережа Starlink спроєктована так, щоб швидко нарощувати ємність. Щотижня завдяки супутникам другого покоління запускається понад 5 Тбіт/с нової пропускної здатності. Минулого року Starlink додала 2300 супутників, що дозволило збільшити сукупну пропускну здатність мережі приблизно до 450 Тбіт/с. Компанія також запускає супутники на полярні орбіти, щоб покращити зв’язок в Алясці та регіонах з високими широтами. До кінця 2025 року SpaceX планує вивести ще понад 400 таких супутників, що подвоїть можливості для жителів півночі.

Starlink is committed to its mission to connect the unconnected to high-speed, low-latency internet.

