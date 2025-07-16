Starlink готує прорив: супутники 3-го покоління з терабітною швидкістю запустять у 2026 році

Супутники третього покоління Starlink забезпечать понад 1000 Гбіт/с

SpaceX продовжує активно розвивати проєкт супутникового інтернету Starlink. За останній рік сервіс значно покращив швидкість та стабільність й розширився на нові території. В найближчі роки Starlink отримає потужніші супутники третього покоління, які зможуть на порядок збільшити пропускну здатність каналу та дозволять обслуговувати більшу кількість людей.

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Нині Starlink забезпечує в США середню швидкість завантаження у пікові години майже 200 Мбіт/с, а середня затримка становить 25,7 мс. У США у менш як 1% вимірювань затримка в мережі Starlink перевищує 55 мс. Це навіть краще, ніж у деяких кабельних провайдерів. Щоб зменшити затримки, компанія активно розбудовує наземну інфраструктуру. Лише в США вже створено понад 100 станцій доступу з більш ніж 1500 антенами. Навіть найпростіший тариф сьогодні забезпечує швидкість 100 Мбіт/с на завантаження і 20 Мбіт/с на відправлення у більшості штатів США.

Мережа Starlink спроєктована так, щоб швидко нарощувати ємність. Щотижня завдяки супутникам другого покоління запускається понад 5 Тбіт/с нової пропускної здатності. Минулого року Starlink додала 2300 супутників, що дозволило збільшити сукупну пропускну здатність мережі приблизно до 450 Тбіт/с. Компанія також запускає супутники на полярні орбіти, щоб покращити зв’язок в Алясці та регіонах з високими широтами. До кінця 2025 року SpaceX планує вивести ще понад 400 таких супутників, що подвоїть можливості для жителів півночі.

Starlink is committed to its mission to connect the unconnected to high-speed, low-latency internet. Over the past year, as millions of new users have been added to the network, speeds and latency continue to improve → https://t.co/WHcd8jCjaT pic.twitter.com/wEDkhPfZlZ — Starlink (@Starlink) July 15, 2025

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Прозвітувавши про свої поточні досягнення, в Starlink також оголосили про підготовку до запуску супутників третього покоління. Вони повинні вийти на орбіту Землі вже наступного року. Ці супутники розроблені таким чином, щоб забезпечити пропускну здатність низхідного каналу зі швидкістю понад терабіт на секунду (більш ніж 1000 Гбіт/с). Це в понад 10 разів перевищує можливості нинішніх супутників другого покоління. Водночас висхідний канал для клієнтів на Землі збільшиться до понад 200 Гбіт/с. У порівнянні з нинішніми супутниками другого покоління пропускна здатність каналу збільшиться у 24 рази.

Супутники третього покоління обладнані новими комп’ютерами, модемами, системами формування променів та комутації. Вони працюватимуть на нижчій орбіті, що дозволить знизити затримку. Один запуск на ракеті Starship додаватиме мережі 60 Тбіт/с пропускної здатності — це в 20 разів більше, ніж зараз.

Нагадаємо, у 2022 році Starlink та американський оператор T-Mobile домовилися про супутниковий зв’язок через телефони 5G. Цього року Apple впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3, а оператор Verizon запустив супутниковий зв’язок за допомогою компанії Skylo — його iPhone не підтримують.

Джерело: starlink