Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Супутник Starlink / Depositphotos

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«Київстар» планує запуск нових послуг Starlink вже в цьому році. Згодом їхній спектр та можливості будуть розширені.

Генеральний директор «Київстар» Олександр Комаров розповів про плани компанії агенції Reuters у Римі. За його словами, обмін повідомленнями буде запущений до кінця 2025 року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ запрацює у середині 2026 року.

Польові випробування нового зв’язку розпочалися в кінці 2024 року у рамках угоди зі SpaceX. Зі свого боку космічна компанія Ілона Маска запустити можливість прямого зв’язку з мобільними телефонами в країні.

«Перший етап — це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging), тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи. Він буде запроваджений наприкінці цього року. Ймовірно, на початку 2026 року, або у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільний супутниковий широкосмуговий обмін даними та зв’язок голосом», — сказав голова компанії.

Керівник компанії розповів про стійкість української телекомунікаційної інфраструктури під час війни та майже постійних повітряних атак. Він відзначив великий прогрес порівняно з вимкненнями, які траплялися через обстріли три роки тому.

«Я думаю, що ми набагато стійкіші, ніж були у 2022 році. Зараз ми можемо надавати наші послуги стаціонарного та мобільного зв’язку до 10 годин під час вимкнень електроенергії, навіть загальнонаціональних».

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Також Комаров розповів про «перше в історії пряме розміщення [української] компанії на американській фондовій біржі». «Київстар», який належить телекомунікаційній групі VEON, працює над лістингом акцій на фондовій біржі NASDAQ у США. Цей проєкт «просувається», вихід на біржу очікується у третьому кварталі цього року.

Нагадаємо, у 2022 році Starlink та американський оператор T-Mobile домовилися про супутниковий зв’язок через телефони 5G. Цього року Apple впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3, а оператор Verizon запустив супутниковий зв’язок за допомогою компанії Skylo — його iPhone не підтримують.