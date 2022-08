Starlink та T-Mobile під’єднають смартфони з 5G до супутників — це покриє «мертві зони»

На спільному заході, організованому генеральним директором T-Mobile Майком Зівертом та Ілоном Маском лідери компаній заявили про співпрацю. Оператор стільникового зв’язку планує використати супутники Starlink щоб позбавитися «мертвих зон» у покритті мережі.

З опцією «Покриття ширше та вище» (Coverage Above and Beyond) смартфони з 5G зможуть підключатися до супутників та встановлювати з’єднання зі швидкістю 2-4 Мбіт/с у визначених зонах покриття. Ширина каналу дозволить відправляти текстові повідомлення, MMS та використовувати месенджери, коли над головою ясне небо, а традиційні послуги недоступні.

Майк Зіверт уточнив, що операторам месенджерів необхідно буде співпрацювати з T-Mobile та Starlink, щоб їхні служби могли розпізнавати супутникове з’єднання та працювати з ним.

Згідно з прес-релізом T-Mobile, супутниковий стільниковий зв’язок буде доступний в континентальній частині США, на Гаваях, у деяких частинах Аляски, Пуерто-Ріко і в територіальних водах. Бета-версію послуги планують запустити до кінця наступного року у ряді районів.

За словами Ілона Маска, супутники Starlink другого покоління, що будуть запущені наступного року, зможуть надавати послугу з використанням частини середньосмугового спектру T-Mobile PCS.

«Якщо в зоні стільникового зв’язку не дуже багато людей, потенційно у вас може бути навіть трохи відео», – зазначив Маск.

Голова SpaceX зазначив, що на відміну від звичайного інтернет-сервісу, мобільний зв’язок зможе працювати без доступу до повного супутникового угруповання Starlink. Обмеження з’єднання певними послугами, а також увімкнення його тільки у районах, де немає стільникового зв’язку, дозволить використовувати більш переривчасте з’єднання (хоча при цьому, можливо, доведеться чекати відпралення повідомлення 30 хв).

Обидва керівники заявили, що перебувають у пошуку партнерства з операторами мобільного зв’язку по всьому світу для спільного використання частот та підключення абонентів до Starlink. У такому разі клієнти T-Mobile змогли б скористатися з’єднанням за межами США.

T-Mobile заявляє, що існуючі телефони абонентів зможуть використовувати мережу – жодного спеціального обладнання не потрібно.

«Телефон, котрий у вас є зараз, буде працювати» – додав Ілон Маск.

Зіверт сподівається, що проект стане безкоштовним доповненням до найпопулярніших тарифних планів T-Mobile – хоч це й не є офіційним анонсом. Компанія хоче зробити супутниковий зв’язок доступним для абонентів недорогих тарифів, з щомісячною платою нижче, ніж в існуючих послуг супутникового зв’язку.

Нагадаємо, що в галузі супутникового інтернету назріває жорстока конкуренція між Starlink, Dish та альянсом Ericsson, Qualcomm і Thales. Причиною розбрату стало використання частоти 12 ГГц – наявність одного оператора «вбиває» послуги інших.

Джерело: The Verge