«Київстар» відновив роботу SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу

Компанія «Київстар» продовжує вживати заходів для відновлення повноцінної роботи мережі після нещодавньої російської хакерської атаки. Станом на 11.00 18 грудня 2023 року оператор відновив доступ до послуг SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу.

Наразі клієнтам «Київстар» також доступні послуги голосового зв’язку, мобільна передача даних, послуга «Домашнього інтернету». Також розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

Додатково зазначається, що у деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю послуги «Домашнього інтернету». Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги.

Якщо SIM-картка абонента не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити й виключити «авіа» режим. Також допомагає вибір мережі «Київстар» у налаштуваннях телефону.

Водночас компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.