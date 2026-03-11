В Україні запровадили нові правила перенесення номера: термін до 2-х годин та легше скасування

НКЕК пришвидшила та спростила процес перенесення номера для українців. Фото: Depositphotos

Від 2 березня в Україні почали діяти оновлені умови для потенційних MNP-абонентів — тих, що збираються перейти в мережу нового оператора з використанням послуги перенесення номера.





Як повідомляє Mediasat, основна частина нових норм запрацювала ще торік 26 серпня, однак окремі — потребували доопрацювання мереж та інформаційно-комунікаційних систем операторів і набули чинності лише з березня 2026 року.

Що змінилось?

Терміни підтвердження

Час, за який поточний оператор має підтвердити/відхилити запит абонента на перенесення номера скоротили вдвічі: з 4 до 2 годин.





Нові способи подання заяви

Відтепер заяву на перенесення номера можна подати дистанційно: через мобільний застосунок, сайт чи інші цифрові канали, які пропонує новий оператор.

Чіткі умови пропозиції

Відтепер оператори зобов’язані надавати абонентам чіткі умови послуги перенесення номера, в тому числі:

вартість SIM та eSIM;

параметри тарифного плану;

конкретні дата і час, до яких можна відкликати заяву.

Спрощений процес скасування

До цього відкликання заяви обмежувалось каналом, через який її абонент подав. Нині це обмеження скасовано на користь “будь-якого зручного способу”.

Ще одне важливе оновлення: враховані надзвичайні ситуації, НКЕК Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку тепер може оперативно видавати розпорядження щодо перенесення номерів у випадку масштабних кібератак, аварій чи збоїв. Детально ознайомитись з оновленими правилами можна на сайті.

Зазначимо, що у 2025 році послугою перенесення номера скористались майже пів мільйона українців, при цьому lifecell показав найкращий результат серед усіх гравців ринку з найбільшим “чистим приростом” у 223 406 номерів (тобто різниця між тими, що прийшли та відійшли). Раніше НКЕК також запровадила звуковий сигнал замість голосового попередження про перенесення номера.