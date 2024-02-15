«Київстар», Vodafone та lifecell хочуть купити нові ліцензії на 4G в діапазоні 2,3 ГГц

Всі три українських оператори («Київстар», Vodafone Ukraine та lifecell) повідомили галузевого телеком-регулятора НКЕК про свою зацікавленість у купівлі ліцензій на додатковий діапазон частот 4G — 2,3 ГГц. В цьому діапазоні вільно 40 МГц спектра.

Після аналізу попиту регулятор запропонує Кабміну затвердити розмір плати за ліцензію на умовах аукціону по кожному з діапазонів, які зараз вивчаються. Окрім 2,3 ГГц, ще є діапазони 2,1 ГГц та 2,6 ГГц. Після цього розпочинається процедурна частина конкурсу, яка триває приблизно 4 місяці.

Нині номінальна ціна за 1 МГц у діапазоні 2355–2400 МГц становить 985 тис. грн у кожному регіоні. Отже, вартість ліцензії на діапазон в 40 МГц у 27 регіонах терміном на 5 років перевищує 1 млрд грн.

Наразі вже є одна заявка на діапазон 2,6 ГГц. «Кейбл ТВ фінанси», дочірня компанія Vodafone Ukraine, звернулася до НКЕК з проханням анулювати її ліцензію на застарілу технологію «Мультисервісний радіодоступ» у смузі 2575–2610 МГц та оформити нову ліцензію у тому ж діапазоні, щоб розвивати сучасні технології мобільного зв’язку. Якщо попит на цей діапазон перевищить одну заявку, то також доведеться проводити тендер.

Водночас до 15 лютого регулятор приймав заявки щодо зацікавленості у частотах в діапазоні 2,1 ГГц. Раніше вони належали 3G оператору «Тримоб».

Джерело: dev.ua

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