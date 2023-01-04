L’Oréal на CES 2023: аплікатор для макіяжу брів за допомогою AR й моторизована губна помада, яка обертається на 360°

L’Oréal представила на CES 2023 нові гаджети для створення ідеального макіяжу. Аплікатор для брів Brow Magic за допомогою доповненої реальності допоможе підкреслити ваш погляд, а насадки для губної помади HAPTA спростять процес фарбування для людей з обмеженою рухливістю рук.

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Brow Magic розроблений спільно з компанією Prinker, яка виготовляє принтери для тимчасових татуювань. 2400 маленьких щіточок на аплікаторі можуть малювати до 1200 точок на одному дюймі — інструмент працює аналогічно процедурам мікроблейдингу та мікрошейдингу, щоправда, надає короткочасний ефект та легко змивається спеціальними засобами. Кінцева мета — зменшити кількість продуктів, які використовуються для покращення зовнішнього вигляду (для створення ідеальних брів часто доводиться залучати цілий арсенал: олівець, фіксатор, пудру чи тіні).

Для використання спочатку необхідно відкрити програму Brow Magic, яка просканує обличчя. Далі запропонуються різні форми, товщина та ефекти. Після того, як ви оберете необхідні параметри, брови треба покрити праймером, провести аплікатором та нанести фінішне покриття.

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L’Oréal вже пробувала поєднати доповнену реальність та високотехнологічний друк — на CES 2021 компанія представила Perso, гаджет, який допомагав нанести на обличчя помаду, тональний крем та засіб для догляду за обличчям. Він також використовував AR, щоб попередньо “приміряти” образ. Кульмінацією цього прототипу стала поява YSL Rouge Sur Mesure — принтера для губної помади, який дозволяє пробувати відтінки за допомогою AR, перш ніж змішувати їх самостійно за допомогою змінних картриджів.

Ще одна новинка від L’Oréal — HAPTA, розумний аплікатор для помади, який стане особливо корисним для людей з обмеженою рухливістю рук. Пристрій розроблено спільно з Verily Life Sciences, компанією, що належить Alphabet та виробляє електронний посуд із технологією стабілізації (спрощує процес вживання їжі людям з тремором). Прототип HAPTA працює на магнітному кріпленні, тож може обертатися на 360 градусів і згинатися на 180 градусів.

Користувачі можуть зафіксувати пристрій на місці, коли визначать правильні налаштування, а також зберегти їх для використання в майбутньому. Гаджет може працювати від батареї близько години або приблизно 10 застосувань. Для повного заряджання акумулятора знадобиться 3 години.

Очікується, що Brow Magic буде випущено у 2023 році, але про ціну поки нічого не повідомляється. Цього ж року L’Oréal планує випустити HAPTA під своїм брендом Lancôme.

“Протягом багатьох років Lancôme прагнув надати кожній жінці косметичні рішення, адаптовані до її потреб. Технології краси дозволили нам виконати цю місію ще більш ефективно, докорінно змінивши способи розробки косметичних продуктів та послуг, а також забезпечивши велику персоналізацію. З HAPTA ми робимо рівний доступ до краси”, — каже Франсуаза Леманн, глобальний бренд-президент Lancôme.

Джерело: Engadget, The Verge