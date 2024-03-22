Larian Studios не розроблятиме доповнень до Baldur’s Gate 3 або наступну частину Baldur’s Gate 4

Гра Baldur’s Gate 3, яка щойно отримала звання «Гра року», не матиме доповнень чи розширень. Про це під час проведення Game Developers Conference заявив засновник Larian Studios Свен Вінке. Ба більше, за його словами, розробник не планує випускати й наступну частину ─ Baldur’s Gate 4.

Натомість, сказав Вінке, Larian Studios планує повністю відійти від всесвіту Dungeons & Dragons і зробити щось нове, залишивши цю інтелектуальну власність у руках видавця Wizards of the Coast.

Це доволі несподівана заява, враховуючи величезний успіх Baldur’s Gate 3. Багато шанувальників очікували на вихід DLC або розширення. Larian випустила кілька основних безкоштовних патчів, які додали, серед іншого, вечірку епілогу.

Минулого року, розмовляючи з журналістами IGN на Gamescom 2023, старший менеджер із продуктів Larian Studios Том Батлер сказав, що вони «обговорювали» можливість зробити більше для Baldur’s Gate 3, хоча тоді вони були зосереджені на виправленнях.

«Ми деякий час продовжимо виправлення, а потім усі візьмемо відпустку, а потім придумаємо, що робити далі», — сказав тоді Батлер. «Але на цей час ми справді ведемо дискусії. Ми хочемо зробити більше. Ми ще не знаємо, що».

Перша і друга ігри серії Baldur’s Gate були розроблені студією BioWare. До Baldur’s Gate 3 Larian Studios була найбільш відомою розробкою серії Divinity.

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Наступним проєктом Larian точно не буде Divinity: Original Sin 3, сказав Вінке в одному з попередніх інтерв’ю. Засновник студії додав, що він буде «іншим, ніж ви думаєте», але що він «все ще знайомий».

Враховуючи успішність серії Baldur’s Gate, можна припустити, що видавець звернеться до іншої студії для роботи над новою грою Baldur’s Gate 4.

Джерело: IGN

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