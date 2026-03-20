Легендарний Чак Норріс помер на 87-му році життя

Чак Норріс у фільмі "Вокер, техаський рейнджер"

Чак Норріс — відомий майстер бойових мистецтв та актор фільмів “Сила дельти”, “Зниклий безвісти”, “Вторгнення в США”, “Шлях дракона”, “Вокер — техаський рейнджер” та багатьох інших культових картин — помер. Йому було 86 років.





Про це пишуть Variety та TMZ. Він помер вчора вранці на Гаваях. Чак Норріс був госпіталізований у середу або четвер, і це здавалося раптовим — джерело, яке спілкувалося з ним у середу, сказало, що він тренувався і був у піднесеному, веселому настрої.

“З важким серцем наша родина повідомляє про раптову смерть нашого улюбленого Чака Норріса вчора вранці у четвер. Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, знайте, що він був оточений сім’єю і пішов у мирі. Він прожив життя з вірою, з метою та з незмінною відданістю людям, яких любив”, —повідомила родина актора.

Норріс найбільш відомий своїми ролями в бойових та екшн-фільмах 1980-х, а також роллю техаського рейнджера Корделла Вокера в телешоу CBS “Вокер, техаський рейнджер” у 1990-х.

Норріс мав чорні пояси в кількох бойових мистецтвах, у 1989 році отримав зірку на Голлівудській алеї слави, а в 2010 році став справжнім техаським рейнджером. Чак і Брюс Лі протягом багатьох років мали близькі стосунки — вони разом тренувалися в середині 60-х і знялися у фільмі “Шлях дракона” 1972 року. В останні роки він втратив кількох близьких — зокрема, у 2024 році померла його мати, а в грудні — його перша дружина Діана Голечек.





Його бачили живим та здоровим лише кілька днів тому — 10 березня, на своє 86-річчя, він опублікував відео зі спарингу на Гаваях зі словами: “Я не старію — я прокачуюсь”. Попри те що він давно не знімався, Чак залишався актуальним у соціальних мережах, де шанувальники досі поширюють безліч мемів про його легендарну крутість.

Народжений в Оклахомі у 1940 році, Норріс починав як сором’язливий хлопець, який, за власними словами, “ніколи ні в чому не досягав успіху в школі”. Він проходив службу у ВПС США з 1958 по 1962 рік. Саме там розпочинався його шлях до слави: під час служби на авіабазі Осан у Південній Кореї він почав вивчати бойові мистецтва. Після повернення додому він відкрив понад 30 каратистських шкіл, а серед його учнів були Прісцилла Преслі та Стів Маккуїн — саме останній і порадив йому спробувати себе в акторстві.

У світі бойових мистецтв Норріс досяг висот, недоступних жодному іншому вихідцю із Заходу: у 1997 році він став першою людиною в Західній півкулі, яка отримала чорний пояс 8-го дана з тхеквондо. Крім того, він є власником 10-го дана з Тан Су До і засновником власної системи єдиноборств — спершу відомої як Чун Кук До, а з 2015 року перейменованої на “Систему Чака Норріса”. За свою бойову кар’єру він здобув перемогу у 65 поєдинках із 70, а серед переможених суперників — майбутні чемпіони світу.

За своє життя він був одружений двічі. Мав п’ятьох дітей, серед яких актор Майк Норріс і гонщик NASCAR Ерік Норріс.

У 2005 році Норріс несподівано знайшов нових шанувальників в інтернеті — завдяки меметичним “фактам”, що висміювали його легендарну непереможність. Своїм улюбленим “фактом” він сам називав наступний:

“Вони хотіли додати його обличчя до гори Рашмор, але граніт виявився недостатньо твердим для його бороди”.

Феномен набув таких масштабів, що породив шість книг-бестселерів, два відеогри та безліч рекламних кампаній — Норріс навіть процитував один із “фактів” безпосередньо у фільмі “Нестримні 2”, у якому знімався разом з Брюсом Уіллісом.

Поза екраном Норріс був не менш невтомним. У 1990 році він заснував організацію Kickstart Kids, покликану розвивати самоповагу та цілеспрямованість у дітей із груп ризику через навчання бойовим мистецтвам — щоб відвести їх від вуличних банд та наркотиків. З роками програма охопила тисячі підлітків по всьому Техасу.

Паралельно він жертвував кошти на підтримку ветеранів, дітей із невиліковними хворобами та екологічні фонди — частину доходів від власного ранчо в Навасоті він направляв саме туди. Серед організацій, яким він допомагав, — Funds for Kids, Національний салют госпіталізованим ветеранам та фонд Make-A-Wish.

Джерело: TMZ