10 крутых экшн-фильмов с вайбами Рождества

Обычно рождественские киноподборки посвящаются радостному и теплому кино, предназначенному для просмотра в уютном семейном кругу во время зимних праздников. Но сегодня у нас не тот случай — в этом материале вы не найдете ни одного рождественского фильма, по крайней мере в традиционном понимании. Зато подготовили для вас десятку отличных экшн-лент, события которых пусть и разворачиваются на фоне Рождества, однако праздничная гирлянда здесь служит разве что петлей для плохого парня, а Санта вместо конфет раздает свинец. От одного из ранних представителей Бондианы и классики эпохи VHS — до современных кинотеатральных и стриминговых премьер; приготовьтесь, несмотря на морозец, будет действительно горячо!

«На секретной службе Ее Величества» / On Her Majesty’s Secret Service

Год выпуска: 1969

Режиссер: Питер Хант

В ролях: Джордж Лейзенби, Диана Ригг, Телли Савалас, Габриэл Ферзетти, Илс Степпарт, Лоис Максвелл, Джордж Бейкер, Бернард Ли

Меткая цитата: «С тем другим такого не случалось» (имеется в виду замена Шона Коннери)

«На секретной службе Ее Величества» представил нового Бонда — в первый и в последний раз роль агента 007 исполнил Джордж Лейзенби, который до этого не имел никакого опыта съемок в кино. Насколько из мужчины получился толковый Бонд, особенно по сравнению со звездным предшественником Шоном Коннери, оставим на усмотрение зрителей. Но в тему статьи эта история вписывается прекрасно.

Поначалу, впрочем, ничто не предвещало чего-то рождественского — нас встречают виды солнечного пляжа Эшторил, что в Португалии. Но с переносом действия в живописные Швейцарские Альпы все стремительно меняется, тогда же и соответствующий белоснежный сеттинг не заставит себя долго ждать. А вместе с ним — и Рождество. Тут-то злодей самоуверенно и декларирует свои злодейские планы рядом с украшенной елкой. Бюджета даже хватит на праздничный салют, не говоря о присутствии в кадре целой череды зимних видов спорта — керлинга, катания на лыжах, бобслея.

На определенном этапе главный герой словно попадет в шоу «Холостяк», и некоторые из участниц таки получат особый рождественский подарочек от нашего любвеобильного спасителя мира. Но главное, что наряду с обязательными победами в постели и всеми этими «взболтать, но не смешивать» в ленте хватает пространства и для ураганного экшена, который в то время точно мог удивить: на экране минимум фантастических гаджетов и максимум адреналина.

«Кобра» / Cobra

Год выпуска: 1986

Режиссер: Джордж Пан Косматос

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Бриджит Нильсен, Рени Сантони, Эндрю Робинсон, Брайан Томпсон

Меткая цитата: «На этом месте заканчивается закон и начинаюсь я»

Марион Кобретти по прозвищу «Кобра» — из тех брутальных парней, которые привыкли руководствоваться постулатом «не словом, а делом». Обычные жители Лос-Анджелеса, в частности топ-модель Ингрид, становятся жертвами фанатиков-убийц во главе с мерзавцем с говорящим именем Найт Слэшер. И только наш герой без страха и упрека, зато с модными солнцезащитными очками и спичкой в зубах, готов спасти страждущих.

«Кобра» — это концентрированные, бескомпромиссные 80-е с соответствующим антуражем, подкрепленным неоновыми вывесками «Sex, girls». Рождество здесь — лишь фон для жестоких разборок. Красноречивым выглядит момент, когда Кобретти лакомится куском вчерашней пиццы перед телевизором, где как раз показывают рождественский мультфильм, который прерывается репортажем о безжалостном ночном мяснике, орудующем в городе. В роли классической девы в беде выступает тогдашняя жена Слая Бриджит Нильсен — от прошлогоднего образа отважной Рыжей Сони не осталось и следа.

Давайте будем откровенны — история, начинающаяся со статистики «в Америке каждые 11 секунд происходит ограбление со взломом, каждые 65 секунд — вооруженное ограбление, каждые 25 секунд — преступление с применением насилия, каждые 24 минуты — убийство, и ежедневно 250 изнасилований» — еще то рождественское кинцо. На момент выхода ленты критики прогнозируемо захейтили ее за чрезмерное бессодержательное насилие и общую непритязательность, что не помешало «Кобре» успешно выступить в прокате и в итоге приобрести культовый статус.

«Смертельное оружие» / Lethal Weapon

Год выпуска: 1987

Режиссер: Ричард Доннер

В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Том Аткинс, Дарлен Лав, Митчелл Райан, Трейси Вульф

Фирменная цитата: «Я слишком стар для этого дерьма»

Уже на вступительных титрах зрителя встречает Jingle Bell Rock Бобби Хелмса, а вскоре глубоко травмированный, склонный к суициду детектив отдела по борьбе с наркотиками Мартин Риггс встряет в перестрелку среди кучи рождественских елок на продажу. Опять же, надо понимать, что это 80-е, поэтому нет ничего удивительного, что чуть ли не в первом же кадре перед зрителем предстает полуголая красавица. Тогда киноделы хорошо понимали, как привлечь целевую аудиторию.

Все, что будет дальше, вы и так хорошо знаете — сомнительное напарничество престарелого копа Роджера Мерты и сумасбродного сорвиголовы Риггса перерастет в крепкую дружбу продолжительностью в три сиквела и статус классики полицейского бадди-муви. И наглядно покажет, что найти себя и кого-то рядом с собой даже после самых темных времен — никогда не поздно. Ну что это, как не рождественское чудо?

«Крепкий орешек» / Die Hard

Год выпуска: 1988

Режиссер: Джон Мактирнан

В ролях: Брюс Уиллис, Алан Рикман, Бонни Беделиа, Реджинальд Велджонсон, Пол Глисон, Уильям Атертон, Роберт Дави

Фирменная цитата: “Yippee Ki-Yay, Motherf*cker”

В канун Рождества обычный нью-йоркский коп Джон Макклейн прибывает в Лос-Анджелес, чтобы наладить отношения со своей женой Холли, которая от него во всех смыслах отдалилась. Все, чего хочет полицейский, это простого семейного счастья. И уж точно не пафосную праздничную вечеринку в фешенебельном небоскребе. Но вместо этого бедняге придется разбираться с бандой террористов с удивительно харизматичным лидером Гансом Грубером.

Сегодня трудно представить зимние праздники без грязной майки и окровавленных босых ног Брюса Уиллиса: у многих лента давно стала непременной, и незаменимой, составляющей рождественско-новогодней поры наравне с «Один дома» (1990). Желательно в олдскульной озвучке от «1+1». И как бы сам Уиллис не пытался всех вокруг заверить, что «Крепкий орешек» — отнюдь не рождественское кино, в конце декабря почему-то так и тянет снова пересмотреть бессмертную «не рождественскую» классику.

«Крепкий орешек 2» / Die Hard 2

Год выпуска: 1990

Режиссер: Ренни Харлин

В ролях: Брюс Уиллис, Бонни Беделиа, Уильям Седлер, Франко Неро, Уильям Атертон, Дэннис Франц, Арт Эванс, Джон Эймос, Фред Томпсон, Том Бауэр, Роберт Патрик

Меткая цитата: «Мы снова по уши в террористах, Джон»

Через два года после геройств в небоскребе «Накатоми Плаза» Джон Макклейн перебрался в Лос-Анджелес и вроде как начал жизнь с чистого листа. Канун Рождества, впрочем, у него не задался. Мало того, что вредный коллега-полицейский выписал детективу штраф за неправильную парковку, так еще и зловещие террористы снова задумали что-то недоброе. Но эти недолюдки еще не знали, с кем имеют дело!

В сиквеле создатели решили не отступать от рождественской тематики, но на этот раз насыпали не только заметно больше препятствий на пути многострадального Макклейна, но и снега. Вьюга пришла на замену беззаботным пальмам, томящимся под горячим калифорнийским солнышком. Это добавило рождественской аутентичности, и пусть вторая часть все же уступает величию оригинала, она на выходе оказывается великолепным, эталонным зимним боевиком.

«Долгий поцелуй на ночь» / The Long Kiss Goodnight

Год выпуска: 1996

Режиссер: Ренни Харлин

В ролях: Джина Дэвис, Сэмюэл Л. Джексон, Патрик Малагай, Крейг Бирко, Брайан Кокс, Дэвид Морс, Ларри Кинг

Меткая цитата: «Это еще не конец. Ты будешь умирать в муках, а я буду смотреть»

На первый взгляд школьная учительница Саманта Кейн кажется обычной женой и матерью. Восемь лет назад она потеряла память и пока не имеет никакого представления, кем была раньше. Но Рождество — время для чудес, и удивительно ловкое нарезание моркови опасным ножом станет первым звоночком на пути к шокирующему прозрению — ой, мама, на праздники я не была святой.

Наверное, на съемках «Крепкого орешка 2» Ренни Харлину так понравилось ставить околорождественский экшн на снегу (не говоря о Шейне Блэке, который всегда найдет, как впихнуть в повествование Рождество), что после этого он охотно взялся за постановку «Скалолаза» (1993) с вышеупомянутым Слаем, а впоследствии — и «Долгого поцелуя на ночь».

Наблюдать за тем, как героиня Джины Дэвис превращается из школьной учительницы в ту, что беспощадно наказывает обидчиков — настоящее удовольствие. Недаром этот культовый фильм стал любимым в собственных фильмографиях и у Сэмюэла Л. Джексона, и у самого Харлина.

«Азартные игры» / Reindeer Games

Год выпуска: 2000

Режиссер: Джон Франкенхаймер

В ролях: Бен Аффлек, Шарлиз Терон, Гэри Синиз, Джеймс Фрейн, Дэннис Фарина, Донал Лоуг, Дэнни Трехо, Эштон Кутчер, Рон Джереми

Меткая цитата: «Ты забыл правило №1: никогда не сади за руль угонщика автомобилей»

Руди Данкан только что вышел из тюрьмы и не упустил шанс познакомиться с Эшли, с которой переписывался его погибший сокамерник Ник. Выдав себя за последнего, Руди вовсю наслаждался компанией рыжеволосой красотки. Пока в номер не ворвался ее злой брат и не начал дубасить «Ника» и требовать схему здания одного из казино, где тот работал охранником. Конечно, с целью ограбить денежное заведение. Наверное, в этот момент Руди 100 раз пожалел, что соблазнился на роковую женщину.

Последний фильм Джона Франкенхаймера относится к категории кино «так плохо, что аж хорошо». Предпосылки для местных твистов ради твистов выглядят смехотворно, а актерская игра молодого Бена Аффлека вызывает немало вопросов. Неудивительно, что «Азартные игры» были уничтожены критиками и провалились в прокате, в результате доработок выйдя аж в феврале 2000-го вместо изначально запланированного Рождества 1999-го.

Вместе с тем фильму вполне по силам увлечь: в сюжете достаточно напряжения, щедро приправленного рождественским вайбом. Так, например, не успевают персонажи Аффлека и Шарлиз Терон познакомиться, как тут же бросаются в постель и занимаются сексом под Let It Snow! За окном тем временем постоянно вьюжит. А обнаженная Терон, плещущаяся в бассейне — как отдельный рождественский подарок всем поклонникам актрисы.

Вишенкой на торте выглядит банда грабителей в костюмах Санта-Клаусов — так обильно традиционный красный наряд окроплялся кровью разве что в ужастиках. Будут фигурировать в кадре и мешки с деньгами — в концовке герою Аффлека впору ответить своим обидчикам культовым «сдачи не надо, грязное животное».

«Нападение на 13-й участок» / Assault on Precinct 13

Год выпуска: 2005

Режиссер: Жан-Франсуа Рише

В ролях: Итан Хоук, Лоуренс Фишберн, Дреа де Маттео, Гэбриэл Бирн, Мария Белло, Джон Легуизамо, Брайан Деннехи, Джа Рул, Саша Ройз

Меткая цитата: «Здесь только один коп»

В эту новогоднюю ночь сержанту Джейку Ронику, нескольким его коллегам и компании заключенных будет точно не до празднования. Осажденные в 13-м полицейском участке, который с нового года должен прекратить существование, они пытаются отбиться от группы хорошо вооруженных грязных копов, вознамерившихся нейтрализовать важного свидетеля в лице М̶о̶р̶ф̶е̶у̶с̶а̶ криминального босса Мариона Бишопа.

«Нападение на 13-й участок» является ремейком одноименной культовой нетленки Джона Карпентера 1976 года, которая, в свою очередь, была вдохновлена вестерном «Рио Браво» (1959) Говарда Хоукса и «Ночью живых мертвецов» (1968) Джорджа Ромеро.

С самого утра у всех причастных соответствующее настроение: секретарша Айрис поспешила сообщить, что планирует наклюкаться задолго до полуночи. Целому ящику спиртного радуется старый офицер Джаспер О’Ши. На праздничную вечеринку собирается нарядная психотерапевтка Джейка докторша Алекс Себиан. Увы, этим планам было не суждено осуществиться, здесь нынче дотянуть бы до рассвета.

В целом у Рише получился довольно крепкий боевик. А ветеран Брайан Деннехи будто и не выходил из образа жутко вредного, но уже постаревшего шерифа вашингтонского городка Хоуп, когда-то осмелившегося бросить вызов самому Джону Рэмбо. В классике со Слаем, кстати, где-то на периферии сюжета тоже присутствует дух Рождества.

«Лютая ночка» / Violent Night

Год выпуска: 2022

Режиссер: Томми Виркола

В ролях: Дэвид Харбор, Джон Легуизамо, Кэм Жиганде, Алекс Хесселл, Алексис Лодер, Эди Паттерсон, Беверли Д’Анджело

Меткая цитата: «Санта, я тебе сейчас яйца оторву»

Группа наемников во главе со злодеем по прозвищу «Скрудж» берет в заложники семью богачей, ведь Рождество — еще не повод не вымогать деньги у толстосумов. Чего преступники точно не ожидали, так это встречи с настоящим Санта-Клаусом, который берется противостоять обнаглевшим негодяям. Правда, местный Санта — далеко не всесильный розовощекий пузан, а отчаявшийся алкоголик с лицом Дэвида Харбора, давно переставший верить в чудеса.

Очевидно, что «Лютая ночка» — самое слабое звено в этом материале, а Харбор — не Билли Боб Торнтон даже и близко. Однако как показала практика, и у этого товара нашелся свой покупатель: лента получила по большей части неплохие отзывы как от зрителей, так и от критиков. Как альтернатива хорошо знакомой классике под бокал глинтвейна — почему бы и нет.

«Ручная кладь» / Carry-On

Год выпуска: 2024

Режиссер: Жауме Колет-Серра

В ролях: Тэрон Эджертон, Джейсон Бейтман, Логан Маршалл-Грин, София Карсон, Даниэль Дедвайлер, Тео Росси, Дин Норрис, Синкуа Уоллс, Джош Бренер, Кертисс Кук

Меткая цитата: «Рождество — это праздник, когда чувствуешь, что ничего не удается, несмотря на все старания»

Для обычного работника международного аэропорта в Лос-Анджелесе Итана Копека это была очередная смена на линии сканирования багажа. Разве что суета ощущалась заметно больше, чем обычно: на носу Рождество. Но когда с Итаном связывается таинственный Путешественник, требующий пропустить на борт одного из самолетов важный багаж, ибо в противном случае его беременная девушка Нора погибнет, для парня этот день как минимум перестает быть скучным.

Рождество. Аэропорт. Зловещие террористы. И протагонист в ситуации «один против всего мира». Ничего не напоминает? Конечно, создатели «Ручной клади» идут по изрядно протоптанной культовыми предшественниками тропе. Но делают это достаточно уверенно, и любые упреки относительно правдоподобности показанного меркнут на фоне предложенного уровня напряжения, которое не отпускает до финальных титров. В конце концов, какое же это Рождество да и без настоящих чудес?