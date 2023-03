«Кілер» / Assassin — український трейлер кримінального бойовика з Брюсом Віллісом, останнього в кар’єрі актора

Kinomania Film Distribution опублікувала дубльований український трейлер майбутнього кримінального бойовика «Кілер» / Assassin з Брюсом Віллісом у головній ролі — і це остання роль у неймовірній кар’єрі зірки «Міцного горішка» та «Кримінального чтива».

За сюжетом, лідер елітної групи ЦРУ Валмора (Брюс Вілліс) керує приватною військовою організацією — та винаходить мікрочип, який дозволяє переносити свідомість спеціальних агентів в чужі тіла для виконання таємних смертельних місій та так відвести від них будь-які підозри. Все виходить з-під контролю, коли в одній з операцій гине спецагент Себастьян (Мустафа Шакір), а чип потрапляє до рук небезпечних злочинців. Для повернення мікросхеми організація кидає всі сили, а дружина загиблого спецагента Алекса має зайняти його місце у спробі добитися справедливості. Звучить знайомо, чи не так?

Кримінальний трилер та бойовик «Кілер» поставив режисер-початківець Джессі Атлас; він же написав сценарій разом з більш досвідченим Аароном Вульфом. Знімання відбувалися ще влітку 2021 року у штаті Алабама і впродовж роботи назва фільму змінювалася двічі — спочатку з «Вбивця душі» / Soul Assassin на «Померти як коханці» / Die Like Lovers), а потім на нинішню «Кілер» / Assassin.

«Кілер» вийде в український прокат 20 квітня 2023 року.

З добре відомих усім причин Брюс Вілліс останніми роками знімався лише у відверто низькобюджетних бойовиках та трилерах, й, найімовірніше, «Кілер» є одним з таких. Але це той випадок, коли все одно варто подивитися.

У березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс завершує свою кар’єру в кіно через розлад мови, а в лютому 2023-го актору діагностували лобно-скроневу деменцію. 19 березня актору виповнилося 68 років, а його колишня дружина Демі Мур поділилася відео зі святкування дня народження колишнього чоловіка. У неймовірно “теплому” ролику, від якого накриває приємними спогадами та відчуттями, можна побачити як самого іменинника, так і всю сім’ю разом.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes – we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr

— Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023