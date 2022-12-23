Leidos створить повітряно-реактивний гіперзвуковий безпілотник Mayhem для ВПС США – поки нічого невідомо про механізм зльоту та посадки

Військово-повітряні сили США доручили компанії Leidos працювати над великим повітряно-реактивним гіперзвуковим безпілотником, здатним виконувати розвідувальні, розвідувальні, наглядові та ударні завдання.

Швидкість, як і раніше, є величезною перевагою в небі, і військові докладають усіх зусиль, щоб привести системи озброєнь до гіперзвукової швидкості, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку. Mayhem буде безпілотним гіперзвуковим літальним апаратом, здатним виконувати місії, котрі свого часу виконував легендарний SR-71 Blackbird, із різноманітним змінним корисними навантаженнями.

Передбачалося, що безпілотник Mayhem може мати якесь відношення до гіперзвукового літака SR-72 Lockheed Martin («син Блекберда») і може використовувати аналогічну революційну рухову установку «комбінованого циклу», щоб обійти той факт, що гіперзвукові приводи просто не працюють на злітно-посадковій, дозвуковій і навіть надзвуковій швидкостях.

Але, здається, все може бути простішим. У прес-релізі, присвяченому перемозі в тендері на контракт сумою $334 млн, оборонний підрядник Leidos описує Mayhem як “нестримну гіперзвукову багатоцільову програму ISR і Strike” і каже, що для тяги він використовуватиме гіперзвуковий привід. Це означає, що він може бути неспроможний злетіти власним ходом; можливо, його потрібно буде запустити на ракеті, здатній змусити безпілотник рухатися досить швидко, щоб «прокинувся» двигун. Проте ті ж проблеми очікуються й на скиданні швидкості та приземленні на злітно-посадкову смугу.

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Джерело: New Atlas