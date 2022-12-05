росзмі повідомили про падіння безпілотника на авіабазі в енгельсі після того, як Укроборонпром анонсував фінальні випробування далекобійного БПЛА

Аеродром у місті енгельс за 800 км від України відомий тим, що там базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, котрі завдають ракетних ударів по енергосистемі. Саме в цьому місті під саратовим уночі 5 грудня стався вибух, що пошкодив два таких літаки та уразив двох військових. За словами очевидців, звук вибуху та ударна хвиля від нього відчувалися у енгельсі та в саратові. Момент вибуху потрапив на відео нічної зйомки:

Також стався вибух цистерни з паливом на аеродромі під рязанню. Внаслідок цього інциденту загинули троє російських військових.

Збіг чи ні, але як стало відомо у вихідні, компанія «Укроборонпром» знаходиться на фінальній стадії випробувань нового далекобійного ударного безпілотника. БПЛА зможе пролетіти до 1000 км, несучи до мети заряд вагою 75 кг. Про це розповіла в ефірі Національного телемарафону Наталія Сад, представниця концерну.

За її словами, після того, як безпілотник буде успішно випробуваний під дією РЕБ, відбудуться його випробування у бойових умовах. Попередньо вони відбудуться у кінці цього року. Чи, може, вже відбуваються – хто знає? За даними росії, в енгельсі мав місце саме удар безпілотників.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Виробництво потужних ударних безпілотників цілком під силу Україні. Двигунами українського виробництва комплектуються найновіший турецький дрон Bayraktar Kzlelma. Він здатний рухатися зі швидкістю до 900 км/год на відстань до 930 км та на висоті до 10 км, несучи на борту до 1,5 т корисного навантаження.

А ось іранські безпілотники Shahed, за словами військових, зібрані з вузлів та матеріалів, що не здатні працювати в умовах холодів – це може бути однією з причин їхньої відсутності останнім часом.