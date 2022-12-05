росзмі повідомили про падіння безпілотника на авіабазі в енгельсі після того, як Укроборонпром анонсував фінальні випробування далекобійного БПЛА

Аеродром у місті енгельс за 800 км від України відомий тим, що там базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, котрі завдають ракетних ударів по енергосистемі. Саме в цьому місті під саратовим уночі 5 грудня стався вибух, що пошкодив два таких літаки та уразив двох військових. За словами очевидців, звук вибуху та ударна хвиля від нього відчувалися у енгельсі та в саратові. Момент вибуху потрапив на відео нічної зйомки:
Також стався вибух цистерни з паливом на аеродромі під рязанню. Внаслідок цього інциденту загинули троє російських військових.
Збіг чи ні, але як стало відомо у вихідні, компанія «Укроборонпром» знаходиться на фінальній стадії випробувань нового далекобійного ударного безпілотника. БПЛА зможе пролетіти до 1000 км, несучи до мети заряд вагою 75 кг. Про це розповіла в ефірі Національного телемарафону Наталія Сад, представниця концерну.
За її словами, після того, як безпілотник буде успішно випробуваний під дією РЕБ, відбудуться його випробування у бойових умовах. Попередньо вони відбудуться у кінці цього року. Чи, може, вже відбуваються – хто знає? За даними росії, в енгельсі мав місце саме удар безпілотників.
Виробництво потужних ударних безпілотників цілком під силу Україні. Двигунами українського виробництва комплектуються найновіший турецький дрон Bayraktar Kzlelma. Він здатний рухатися зі швидкістю до 900 км/год на відстань до 930 км та на висоті до 10 км, несучи на борту до 1,5 т корисного навантаження.
А ось іранські безпілотники Shahed, за словами військових, зібрані з вузлів та матеріалів, що не здатні працювати в умовах холодів – це може бути однією з причин їхньої відсутності останнім часом.
«Укроборонпром» тизерить дрон-камікадзе, який має дальність 1000 км та бойову частину 75 кг, а «Повернись живим» та ГУР — спільний проєкт зброї дальнього ураження «Бавовна у москві»