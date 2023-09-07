Новини Ігри 07.09.2023 о 19:17

Lies of P ─ 7 хвилин геймплею з демонстрацією різної зброї

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Вадим Карпусь

Автор новин

Розробники гри Lies of P опублікували нове геймплейне відео, де демонструються різні доступні типи озброєння. Як зазначають автори, до них часто звертаються з питанням щодо системи збирання зброї, і вони вирішили наочно продемонструвати, чого гравцям слід очікувати щодо цього.

У відео тривалістю сім із половиною хвилин розробники продемонстрували застосування різних видів озброєння у битві з ворогами. Для вбивства ворогів можна використовувати різноманітні мечі, кинджали, сокири та навіть лезо пили. Деякі види зброї мають унікальні ефекти для заподіяння додаткової шкоди ворогам.

Lies of P ─ це майбутня гра в жанрі Action/RPG, в якій належить керувати андроїдом Піноккіо. Піноккіо повинен знайти свого творця і подолати лихо, яке спіткало місто, намагаючись принагідно стати людиною.

Гра Lies of P вийде 19 вересня на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Вона одразу ж з’явиться у каталозі Game Pass.

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