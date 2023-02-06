lifecell спільно з YASNO запускає SMS-інформування про відключення електроенергії (поки лише в Києві)

lifecell анонсував доступність нової послуги — SMS-нагадування про ймовірні стабілізаційні або екстрені відключення електроенергії. Її запуск став можливим завдяки подальшому розширенню співпраці мобільного оператора з енергопостачальною компанією YASNO

Охочі абоненти lifecell вже можуть активувати сервіс без жодних доплат, проте зауважте, що наразі послуга працює лише в Києві. Для цього потрібно надіслати короткий USSD-запит *277#, обрати опцію «Активувати» та ввести номер групи енергоспоживання. Після активації SMS-сповіщення про стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії будуть надходити з номера 277.

За потреби у голосовому меню *277# також можна дізнатися свій номер групи за адресою та замовити інформування тільки про екстрені відключення електроенергії. У такому разі SMS про стабілізаційні відключення не надходитимуть.

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Також варто звернути увагу на дисклеймер lifecell:

“Джерелом даних для відправки SMS- сповіщень є графіки відключення компанії Yasno. lifecell не несе відповідальність за відповідність фактичного відключення світла даним з графіків відключень. Якщо мережа lifecell відсутня, абоненти не зможуть отримати сповіщення про відключення електроенергії, не дивлячись на те, що фактично вони були відправлені з SMS-центру lifecell”

Якщо взяти до уваги складну ситуацію в енергосистемі України, а також часті проблеми з дотримання оприлюднених графіків відключень та інформування про аварійні відключення у тому ж Києві, постає закономірне питання щодо небезкорисності сервісу lifecell. Проте, сподіваємося, що зрештою він виявиться помічним.

Ще у lifecell нагадують абонентам про необхідність своєчасної оплати рахунків за електроенергію та принагідно рекламують інший свій сервіс — платіжний застосунок Paycell, який дозволяє оплачувати з мобільного рахунку різні послуги без введення реквізитів банківської карти, зокрема й комунальні, та отримувати за це різні бонуси, як-от 5 ГБ мобільного трафіку після першої оплати будь-яких послуг на суму понад 100 грн.