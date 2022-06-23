lifecell запустив акцію «Байрактар» – замовлення трьох будь-яких днів безліміту на інтернет та дзвінки

Абоненти lifecell зможуть викликати власний «Байрактар» – обрати і замовляти будь-які три безлімітні дні мобільного інтернету та голосового трафіку за умови сплаченого пакету послуг.

Унікальність пропозиції «Байрактар» на ринку телеком-послуг у тому, що абонент може замовити зняття лімітів на послуги у певні дні, навіть якщо його тарифний план цього не передбачає. При цьому, він сам обирає дні, коли у нього є потреба скористатися збільшеним обсягом інтернету та хвилин на розмови. Безліміт на мобільний інтернет та дзвінки діятиме 24 години з моменту замовлення.

«Байрактар» можна викликати тричі за один період дії сплаченого пакету послуг. Безлімітні дні можна обирати як окремо, так і три дні поспіль. У період дії акції абонент може викликати необмежену кількість «Байрактарів» за умови перезамовлення пакету послуг до закінчення терміну його дії.

«Робота турецьких ударних безпілотників на захисті України від окупантів надихнула нас запустити одноіменну акцію для абонентів lifecell. Наш «Байрактар» усуває всі бар’єри у спілкуванні на 24 години – стільки ж часу може безперервно провести у польоті БПЛА Bayraktar. Сподіваємося, що безлімітні дні інтернету та дзвінків допоможуть нашим абонентам залишатися на зв’язку у цей непростий час», – каже Вадим Приходько, керівник департаменту маркетингу lifecell.

Нові абоненти lifecell, які активували початкові пакети оператора з 22 червня 2022 року, отримують можливість взяти участь в акції автоматично та безкоштовно.

Щоб активувати «Байрактар» їм потрібно сплатити пакет послуг та набрати *777# зі свого телефону. Підключення до акції активних абонентів відбувається за тим же USSD-кодом і коштує 25 грн одноразово. В акції також можуть брати участь бізнес-клієнти lifecell.

Акція триватиме з 22 червня по 31 серпня 2022 року на всій території України, крім тимчасово окупованих та непідконтрольних територій.

Більше інформації про умови акції за наступним посиланням.