Літак Амелії Ергарт, що зник безвісти у 1937 році, ймовірно, виявили у Тихому океані

Компанія Deep Sea Vision стверджує, що виявила в океані літак, розміри якого збігаються з «Локхід-Електра‎» — двомоторним монопланом, на якому американська авіаторка Емілія Ергарт понад 85 років тому вирушила у навколосвітню подорож і загадково зникла.

Deep Sea Vision, яка займається підводними пошуками, каже, що зафіксувала зображення літака, подібного до «Локхід-Електра‎», за допомогою ехолота під час 90-денної експедиції торік — на 4,5 км нижче поверхні Тихого океану.

Аби підтвердити припущення, компанія планує повернутися до місця виявлення для подальших досліджень, каже засновник Deep Sea Vision та колишній офіцер розвідки ВПС США Тоні Ромео. Водночас ідентифікація знахідки та її переміщення можуть зайняти роки.

Команда Deep Sea Vision у складі 16 осіб відпливла з острова Кірібаті, приблизно у 2 тис. км на південь від Гаваїв, у вересні. Протягом трьох місяців вони обстежили близько 13 тис. кв.км. дна Тихого океану, використовуючи автономний підводний апарат під назвою HUGIN 6000, який може «‎зазирати» на глибини майже 6 км.

Експедиція проаналізувала дані й зафіксувала зображення предмета з «контурами, які відображають унікальні подвійні хвости та масштаб легендарного літака Ергарт».

«Місцезнаходження Ергарт, її штурмана та літака залишається однією з найбільших загадок нашого часу», – каже Мінді Лав Пендерграфт, виконавчий директор Ангарського музею Амелії Ергарт.

Амелія Ергарт — американська авіаторка й одна з перших жінок-льотчиць, яка прагнула здійснити навколосвітню подорож за найдовшим маршрутом, тримаючись якомога ближче до екватора. У березні 1937 року, отримавши на день народження двомоторний моноплан «Локхід-Електра», Ергарт здійснила першу спробу подорожі, яка одразу відзначилась невдачею, оскільки шасі не витримало ваги переобтяженого паливом літака. Після капітального ремонту, який зайняв 2 місяці, літак таки стартував — компанію Ергарт склав штурман Фред Нунан.

На початок липня екіпаж успішно подолав 80% маршруту — через Атлантику, екваторіальну Африку, Аравію, Індію та Південно-Східну Азію (деякі з 28 етапів перельоту були офіційно зареєстровані як світові рекорди). 2 липня Амелія і Фред стартували з Лае — містечка на узбережжі Папуа-Нової Гвінеї, і попрямували до маленького острова Гауленд, розташованого в центральній частині Тихого океану, де за розпорядженням президента Рузвельта спеціально збудували злітно-посадкову смугу.

Літак очікували офіційні особи та преса, а біля узбережжя знаходився сторожовий корабель берегової охорони «Ітаска», який періодично підтримував з екіпажем радіозв’язок, який вже тоді відзначався нестабільністю. Останнє прийняте від Ергарт повідомлення звучало так:

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Судячи з потужності радіосигналів, літак мав з’явитися над Гаулендом з хвилини на хвилину, але його так більше і не побачили.

Десятки років пошуків до сьогодні так і не принесли остаточного результату. Дехто припускав, що в літака закінчилось пальне і він потонув в Тихому океані, інші кажуть про аварійну посадку на віддаленому острові, де згодом навіть знайшли, подібний до статури Ергарт скелет.

Розгадка фатального польоту Ергарт — була першою метою Ромео (який виріс у сім’ї пілотів) під час заснування Deep Sea Vision у 2022 році. Він з командою базував свою стратегію пошуку на «теорії межі дат», яка, як стверджують деякі дослідники, пояснює зникнення Ергарт.

Теорія стверджує, що коли Амелія з Нунаном перетинали міжнародну лінію зміни дат, штурман помилився в розрахунках, відправивши їх приблизно на 60 морських миль від курсу.

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