Logitech обладнала ігрову мишу G502 X оптико-механічними перемикачами

Компанія Logitech випустила три миші G502 X – оновлення моделі G502, яка, за словами компанії, є найпопулярнішою ігровою мишею у світі. Новий Logitech G502 X випускається у трьох варіантах: стандартний G502 X, G502 X Lightspeed та G502 X Plus. Вперше у серії доступні чорне та біле забарвлення маніпуляторів.

Відмінності між трьома моделями впливають на головні функції. Всі вони оснащені новими оптико-механічними перемикачами, що поєднують переваги обох типів.

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Оптичні перемикачі забезпечують швидке спрацювання, підвищену надійність та тривалу експлуатацію – немає потреби у фізичному замиканні контакту для приведення в дію кнопок.

Проте Logitech розробила механічний тригер, що забезпечує покращений тактильний зворотний зв’язок при натисканні кнопки. Компанія назвала ці подвійні перемикачі Lightforce.

Кнопку перемикання DPI переробили – вона тепер знімна та двостороння, для покращення використання миші з різними варіантами захвату рукою. Колесо прокручування також було змінено, щоб зробити його більш стабільним та легким.

Нові датчики Hero 25K DPI забезпечують точність один до одного на субмікронному рівні. Logitech заявляє, що не використовує фільтрування, згладжування чи прискорення датчиків.

Стандартна Logitech G502 X є провідною версією миші, а моделі Lightspeed та Plus використовують спеціальне бездротове з’єднання Logitech Lightspeed для підключення без затримок.

Logitech G502 X Plus має підсвічування Lightsync RGB з вісьмома світлодіодами, котрі можна налаштувати. Підсвічування може автоматично вмикатися та вимикатися залежно від режиму використання для збереження запасу заряду.

Бездротові версії миші можна заряджати через USB-C або за допомогою зарядних килимків Logitech Powerplay, що забезпечують бездротове заряджання миші під час гри.

Сімейство маніпуляторів Logitech G502 вже продається. Стандартна модель G502 X коштує $79,99, версія Lightspeed – $139,99, а модель Plus – $159,99.

Компанія Logitech останнім часом створює незвичайні пристрої:

Джерела: Logitech, XDA