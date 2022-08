Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam

Раніше цього місяця Logitech оголосила, що спільно з Tencent працює над портативним ігровим комп’ютеро з підтримкою хмарних ігрових сервісів, включно з NVIDIA GeForce Now та Xbox Cloud Gaming.

Завдяки Еван Блассу тепер можна поглянути на пристрій. Відомо також, що гаджет має називатися G Gaming Handheld – саме це ім’я вказала компанія Logitech на новоствореному лендингу.

Logitech, having never had a product leaked before, apparently panicked at the sudden attention and DMCA'ed that gaming handheld. https://t.co/2ddCmFvvOY

— Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022