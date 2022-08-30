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Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam

Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam

Раніше цього місяця Logitech оголосила, що спільно з Tencent працює над портативним ігровим комп’ютеро з підтримкою хмарних ігрових сервісів, включно з NVIDIA GeForce Now та Xbox Cloud Gaming.

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Завдяки Еван Блассу тепер можна поглянути на пристрій. Відомо також, що гаджет має називатися G Gaming Handheld – саме це ім’я вказала компанія Logitech на новоствореному лендингу.

Ігрова консоль Logitech зовнішністю та компонуванням нагадує Steam Deck або Nintendo Switch Lite. З боків екрану розташовані джойстик, клавіші ABXY, кнопка «Додому» та спеціальна кнопка G.

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На екрані видно кнопки Google Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome та YouTube. Піктограми можна розпізнати як піктограми профілю користувача, повідомлень, налаштувань та живлення.

Logitech G Gaming Handheld конкуруватиме не тільки з портативними консолями, але й зі смартфонами, що оснащені ігровими контролерами. У таких умовах конкурентоспроможність новинки сильно залежатиме від ціни.

Невідомо, яка ОС працюватиме на пристрої та яку апаратну платформу він отримає. Заявлена ​​орієнтація на хмарні послуги опосередковано говорить про не надто потужне «залізо».

Владельцы консолей Xbox теперь могут запускать ПК-игры из Steam через сервис NVIDIA GeForce Now

Джерело: Engadget


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