Лист до «брата Сонця». Папа Римський доручив збудувати сонячну станцію, яка забезпечить Ватикан електроенергією на 100%

У своєму нещодавньому листі під назвою «Brother Sun» Папа Франциск оголосив про наміри повністю перевести Ватикан на зелену енергетику в рамках зусиль щодо протистояння зміні клімату.

Католицька церква вперше почала публічно звертатися до проблеми зміни клімату ще з Папи Павла VI, який у 1971 році висловив стурбованість тим, що «людство ризикує знищити природу, експлуатуючи її». За керівництва Бенедикта XVI понад два десятиліття тому, Ватикан почав говорити про плани стати першою «вуглецево-нейтральною державою» з будівництвом Ватиканського лісу в Угорщині у 2007 році (хоча плани так і не здійснилися). Зрештою у 2008 році на дахах Ватиканської зали Павла V встановили 2400 сонячних панелей, підтвердивши зусилля попередників.

Нинішній Папа Римський Франциск у 2015 році опублікував листа про «турботу щодо нашого спільного дому», в якому говорив про згубні наслідки зміни клімату. У 2023 році Ватикан прийняв електромобілі у партнерстві з Volkswagen.

Наступним кроком, згідно з новою заявою Папи Франциска, стане будівництво сонячної станції, яка має забезпечити електроенергією весь Ватикан з населенням приблизно 825 осіб. Станція розташовуватиметься приблизно за 17 км від Риму, в районі Санта-Марія-ді-Галерія — територія, яка нині належить Радіо Ватикану і часто була об’єктом суперечок через електромагнітні хвилі.

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Джерело: Euronews, Interesting Engineering

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