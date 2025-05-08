Майже автодок з Fallout — автономний лікарняний модуль H3 Health Cube прямує в Україну

UniDoc Health

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Автономний лікарняний модуль H3 Health Cube виробництва канадської компанії UniDoc Health з Ванкувера невдовзі має з’явитись в Україні.

H3 Health Cube призначений для дистанційного проведення діагностики стану здоров’я пацієнтів за рахунок підключення до інтернету. Він призначений для використання у таких місцях як аптеки, громадські центри та державні заклади. Він може бути встановлений як у приміщеннях, так і на відкритому просторі. Особливо корисним H3 Health Cube може бути для людей з обмеженими можливостями.

Модуль H3 Health Cube представляє собою альтернативу запису на прийом до лікаря, пропонуючи замість цього віддалене проведення огляду пацієнтів з можливістю діагностики. Кожен такий модуль обслуговують навчені техніки та медпрацівники, які надають допомогу пацієнтам та керують обладнанням.

Окрім системи відеозв’язку кожен модуль H3 Health Cube оснащений різноманітним медичним обладнанням, серед іншого, стетоскопом, манжетою для вимірювання артеріального тиску, термометрами та іншим. Його також можна оснастити обладнанням для проведення комп’ютерної томографії, кольпоскопії, УЗД черевної порожнини та ЕКГ, а також інструментами для забору та аналізу зразків крові.

Модулі H3 Health Cube зберігають конфіденційність особистих медичних даних пацієнта. Система стерилізації на основі ультрафіолетового випромінювання UVC забезпечує стирільність всередині. Поверхні у модулі легко очищуються, що значно полегшує проведення дезінфекції.

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Як зазначають представники UniDoc, перші три замовлення на модулі H3 Health Cube вже були реалізовані. Зокрема, перші 3 H3 Health Cube мають бути розгорнуті у зонах бойових дій в Україні та у секторі Гази. Ще одне замовлення передбачає розміщення такого модулю у київській дитячій лікарні Охматдит.

H3 Health Cube придбала Hope Ukraine Foundation, організація, що займається підтримкою українців як в Україні, так і в Італії. З 2022 року Фонд також координував розміщення 10 тис. українців в Італії та надавав гуманітарну допомогу по всій Україні.

Джерело: UniDoc Health; NewAtlas

Розділ Технології виходить за підтримки

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