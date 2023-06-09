Прощавай, ендоскоп: вчені розробили відеокапсулу з дистанційним керуванням, яка дозволяє безболісно діагностувати проблеми з травленням

Ендоскопи у вигляді відеокапсули використовують вже деякий час, проте їх неможливо контролювати – вони повністю покладаються на силу тяжіння та травну систему для руху. Однак, схоже, дослідники знайшли спосіб зняти це обмеження, розробивши пігулку з камерою та системою дистанційного керування.

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Розробка Школи медицини та медичних наук Університету Джорджа Вашингтона дозволяє лікарям керувати мініатюрною відеокапсулою під назвою NaviCam, яку попередньо проковтнув пацієнт, по всій травній системі, щоб візуалізувати та сфотографувати потенційні проблемні зони. Для пересування капсули використовується зовнішній магніт та джойстики.

«Традиційна ендоскопія – це інвазивна процедура, не кажучи про те наскільки вона дорога. Відеокапсули на магнітному керуванні можна використовувати як швидкий і простий спосіб діагностики проблем зі здоров’ям у верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, таких як виразка або рак шлунка», – каже Ендрю Мельтцер, професор невідкладної медицини в Школі медицини та медичних наук Університету Джорджа Вашингтона.

Технологія все ще перебуває на етапі випробувань, хоча перші результати були позитивними – лікарі контролювали капсулу в усіх основних частинах шлунків 40 пацієнтів з 95% точністю візуалізації. Додатково люди, які брали участь у тестах, пройшли традиційну ендоскопію, щоб підтвердити, що камера не пропустила жодних уражень високого ризику.

Камера у першу чергу призначена для виявлення кровотеч, запалень і уражень, а також може автоматично передавати відео та зображення для подальшого перегляду. Попередні офіційні дослідження довели, що використання відеокапсули не становить ризику для здоров’я – але вона не годиться для проведення біопсії, оскільки залишається всередині тіла і надалі розкладається та виходить природним шляхом.

У квітні цього року відеокапсулу (без дистанційного управління) вперше випробували в Україні – спеціалісти Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» успішно обстежили дитину.

Використовувати технологію можна для обстеження дітей віком від 2 років, а під час дослідження маленький пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати чи гратися. Через годину після цього вже можна пити, а за три — приймати їжу.