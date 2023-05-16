ВООЗ закликає не використовувати ШІ для отримання медичної інформації та діагностики — дані можуть бути «упередженими»

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережності під час використання штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я. Дані, що використовуються ШІ для прийняття рішень, можуть бути упередженими або використовуватися не за призначенням. Простіше кажучи, не відповідати запиту.

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ВООЗ заявила, що з ентузіазмом ставиться до потенціалу ШІ, але стурбована тим, як він буде використовуватися для надання доступу до медичної інформації або як підстави для прийняття рішень та діагностики.

Дані, що використовуються для навчання ШІ, можуть бути упередженими та містити оманливу або неточну інформацію. Також мовні моделі можуть використовуватись для дезінформації.

Орган охорони здоров’я ООН заявив, що ризики від використання генеративних інструментів великих мовних моделей, таких як ChatGPT, потребують оцінки з метою забезпечення здоров’я людей.

Застереження прозвучало у зв’язку зі зростанням популярності програм штучного інтелекту та можливою стрімкою зміною з їхньою допомогою усіх сфер життя, включно з охороною здоров’я.

Джерело: Reuters