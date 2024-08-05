Маленький львівʼянин викликав поліцію, бо злякався мобільної гри — батьків оштрафували

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Неповнолітній хлопчик на Львівщині зателефонував у поліцію, оскільки злякався мобільної гри. Як наслідок, його матір притягнули до адміністративної відповідальності за «невиконання обов’язків» щодо виховання дитини. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Відповідно до Постанови судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, 31 травня, об 11:56 на номер поліції 102 надійшов дзвінок від неповнолітнього хлопчика. Він повідомив, що знаходиться вдома, весь у крові, пояснив, що бачить чорну тінь, яка посміхається. Також хлопчик сказав, що йому страшно. В процесі спілкування з’ясувалося, що виною цього дзвінка була гра на смартфоні, де ходять привиди. Хлопчик грав в гру під назвою «666».

8 червня поліція виїхала з перевіркою на місце проживання сім’ї хлопчика. Під час перевірки з’ясувалось, що мама хлопчика на момент виклику була вдома, але не чула дзвінка, оскільки займалася домашніми справами. При цьому правоохоронці виявили «дуже брудний стан одягу, підлоги, стін, грибок стін, немитий посуд, зіпсовані продукти харчування».

За результатами розгляду справи суддя постановив визнати матір хлопчика винною у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та застосувати до неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Також вона повинна сплатити на користь держави судовий збір в сумі 605 грн 60 коп.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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