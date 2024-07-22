Manga Media випустить містичний комікс «Ворон» Джеймса О’Барра — українською та з відновленими сценами

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Розповідаємо про особливості видання і його актуальність для українців зараз.

22 серпня українські кінотеатри покажуть нову екранізацію культового графічного роману Джеймса О’Барра «Ворон». Водночас видавництво Manga Media анонсувало вихід першого україномовного видання цього легендарного коміксу. Така синхронізація дасть змогу шанувальникам порівняти оригінальний твір із його кіноадаптацією.

«Українцям як жодній іншій нації притаманне загострене почуття справедливості.

Особливо зараз в умовах війни, коли наші хлопці й дівчата пліч-о-пліч боронять правду і світ. Тому графічний роман Джеймса ОʼБарра просто мусив вийти українською мовою саме зараз, адже він про справедливість і праведну помсту, — каже керівниця видавництва Manga Media Світлана Азарова. — Гадаємо, наші читачі гостро потребують зараз цього видання. Образ Еріка — це образ месника-переможця, який навіть після смерті — завдає удару своїм ворогам, відверто кажучи: „Бійтеся, бо я йду по вас“».

Особливості українського видання

Українське видання «Ворона» міститиме новий вступ від автора, додаткові матеріали та відновлені сцени. Читачі зможуть обрати одну з двох суперобкладинок: класичну оригінальну або кіноваріант із зображенням Білла Скаршґорда (Bill Skarsgård), виконавця головної ролі в новому фільмі.

Сюжет «Ворона»

«Ворон» розповідає історію Еріка Дрейвена, який повертається з потойбіччя, щоби помститися за жорстоке вбивство своєї нареченої та себе. Містичний провідник-ворон супроводжує його в цій місії. Комікс досліджує теми кохання, трагедії, помсти та відродження, ставши символом боротьби проти несправедливості та злочинності.

Джеймс О’Барр створив «Ворона» під впливом особистої трагедії. У 1978 році його наречену Беверлі збив п’яний водій. Шукаючи спосіб впоратися з горем, О’Барр приєднався до морської піхоти. Саме під час служби в Берліні він розпочав роботу над коміксом, надихаючись власним досвідом і газетною історією про вбивство молодої пари.

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Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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