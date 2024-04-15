Римейк містичного екшн-трилера «Ворон» з Біллом Скашґордом вийде в Україні 22 серпня

Фільм екранізує культовий комікс Джеймса О’Барра та перезапускає легендарну франшизу, яка стартувала з адаптації від режисера Алекса Прояса з Брендоном Лі в головній ролі.

Нову версію режисує Руперт Сандерс («Білосніжка та Мисливець»), а в головних ролях постають Білл Скашґорд («Воно»), співачка й номінантка на «Ґреммі» FKA Twigs та Денні Г’юстон («Люди Ікс: Росомаха», «Робін Гуд»), як провідний антагоніст.

Сандерс також виступив співавтором сценарію, який він присвятив Брендону Лі — сину Брюса Лі та виконавцю головної ролі у першій екранізації, який трагічно загинув під час знімань.

Головним героєм римейку залишається музикант Ерік Дрейвен, який разом зі своєю дівчиною Шеллі Вебстер гине від рук жорстоких злодіїв, які контролюють все місто. Однак жага до помсти за кохану виявляється сильнішою за смерть, тому Ерік відроджується з мертвих і ступає на шлях відплати. Всюди його супроводжує Ворон — містичний птах, що відносить душі в країну мертвих, але може допомогти у боротьбі за справедливість.

Новий «Ворон» вийде в українських кінотеатрах 22 серпня.