Марк Гемілл засмучений, що не мав двох світлових мечів та закидує Кемерона Монагена попкорном – в проморолику до релізу Star Wars Jedi: Survivor

Люк Скайвокер власною персоною з’явився у новій рекламі від Electronic Arts.

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Напередодні релізу Star Wars Jedi: Survivor – сиквелу успішного Star Wars Jedi: Fallen Order – Electronic Arts випустила проморолик, у якому виконавець ролі Люка Скайвокера в кіноепопеї «Зоряні війни» Марк Гемілл вчить актора Кемерона Монагена майстерності джедая.

Монаген, який повторив у грі роль Кела Кестіса, невміло орудує макетом світлового меча, у той час, як Гемілл каже, що «це не гра в бейсбол» і закидує актора попкорном.

Дуже мило виглядає розчарована реакція «‎Скайвокера» на те, що Кел отримує одразу два світлові мечі, а також момент, коли Монаген намагається пояснити Геміллу, як використовувати силу, коли той грає в Survivor.

«Мені дійсно не потрібно, щоб ти мені пояснював, як це робити‎», – відповідає Гемілл.

Пригодницький бойовик від третьої особи Star Wars Jedi: Survivor вийшов 28 квітня на ПК, PS5 та Xbox Series X та S. Сюжетна історія, що розгортається через п’ять років після подій у Fallen Order і приблизно через десять років після Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, оповідає про джедая Кела Кестіса, який подорожує галактикою та намагається вижити у протистоянні ворожій Галактичній імперії. Продюсер гри раніше обмовився, що у випадку фінансового успіху Star Wars Jedi: Survivor, історія Кела Кестіса завершиться у триквелі.

За два дні до релізу з’явились і перші рецензії на гру – на Metacritic Survivor нині має 86 балів зі 100 на основі 86 відгуків, на OpenCritic сиквел також отримав 86 балів і 89% критиків рекомендують гру до проходження.

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Однак у перших відгуках стало відомо й те, що Star Wars Jedi: Survivor страждає від поганої оптимізації – гра «гальмує» на Ryzen 9 5900X + RTX 4090 та «з’їдає» до 18 ГБ відеопам’яті. EA оголосила, що вже готує серію патчів.