Вже не чутки: GSC та АТБ офіційно анонсували випуск інтерактивного альманаху S.T.A.L.K.E.R. 2

Image: S.T.A.L.K.E.R. / X

Дочекались: студія GSC Game World разом із мережею АТБ офіційно оголосили про запуск проєкту, присвяченого всесвіту S.T.A.L.K.E.R. 2. Це акція з інтерактивним альманахом і набором колекційних карток, які з’являться у продажу в магазинах АТБ з 15 квітня.





Інформація з’явилася у офіційному акаунті розробників у X. У межах колаборації гравцям пропонують спеціальний набір фізичних матеріалів, створених у партнерстві з Loyalty Games за підтримки MOYO та Boosteroid. За задумом, альманах і картки розширюють легенду гри: всередині зібрані довідкові матеріали про персонажів, локації, об’єкти Зони та приховані елементи світу S.T.A.L.K.E.R. 2. Картки матимуть інтерактивну складову, яка відкриватиме додатковий контент.

Розробники описують проєкт як колекційний продукт для фанатів, який поєднує друкований формат та інтерактивні елементи, пов’язані з грою. Проєкт позиціонується як ексклюзивний для українського ринку, а для аудиторії за межами країни розробники пообіцяли альтернативні формати участі.

За попередніми даними, альбом виконано у форматі, близькому до артбука, і він міститиме близько 48 колекційних карток із персонажами, артефактами та елементами озброєння зі світу гри.

“Усередині ви знайдете саме те, що шукали — багацько нової інформації про персонажів, Зону, локації, таємниці та ще всілякі цікавинки. Інтерактивні картки дозволять вам заглибитися в глибини Зони та розкрити додаткові секрети”, — йдеться у оголошенні в акаунті S.T.A.L.K.E.R. 2 у Х.

Орієнтовна вартість повного комплекту становитиме 399 грн. Окремо передбачаються пакетні набори: стандартний пакет із однією карткою коштуватиме приблизно 3,50 грн, тоді як ціна преміального набору може бути близько 20 грн. Формат передбачає класичну модель колекціонування з поступовим збиранням повної серії.





Тривалість кампанії попередньо оцінюється майже у два місяці — до 9 червня, однак офіційні деталі щодо правил участі та розподілу карток ще можуть бути уточнені. У мережі також звертають увагу, що АТБ уже використовував подібні механіки в попередніх промоакціях, зокрема у співпраці з національною збірною України з футболу та криптовалютною біржею. Тоді учасники збирали серії карток, накопичували бонуси та брали участь у розіграшах, де головні призи сягали до $1000.

“Це унікальний і надзвичайно бажаний колекційний предмет для будь-якого сталкера”, – запевняють у GSC Game World.

Окремі деталі щодо наповнення альманаху стали відомі після появи відеоматеріалів із ранніми зразками видання. Серед іншого згадується сторінка персонажа Скіфа: за вказаною інформацією, він походить із міста Українка та проходив службу в Збройних силах України у період 2014-2016 років. Це один із додаткових елементів легенди, який розширює бекграунд головного героя.

Джерело: X