Star Wars Jedi: Survivor «гальмує» на Ryzen 9 5900X + RTX 4090 та «з’їдає» до 18 ГБ відеопам’яті — EA вже готує серію патчів, зокрема й нульовий

Схоже, що Star Wars Jedi: Survivor, як і багато інших ігор останнього часу, страждає від поганої оптимізації. Ситуація мало відрізняється на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X. Проблема полягає в тому, що гра може займати до 18 ГБ відеопам’яті, при цьому споживаючи не більше 35-60% ресурсу GPU та демонструючи лише 50 FPS (з різкими падіннями) у режимі 1440p.

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У Gamestar отримали цей результат під час гри на системі з процесором AMD Ryzen 9 5900X, 32 ГБ ОЗП та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090. Страшно уявити, який міг би бути результат у роздільній здатності 4K або на слабшому «залізі». Низьке завантаження відеокарти свідчить про проблеми роботи з процесором – якщо pm цим завданням не справляється Ryzen 9 5900X, чого чекати від процесорів середньої продуктивності?

Electronic Arts вже пообіцяла кілька виправлень протягом наступних тижнів після релізу гри. Перше з них буде доступний у день запуску і торкнеться усіх платформ. Досвід останнього часу говорить, що подібні проблеми не знімаються єдиним патчем і будуть потрібні подальші фікси. Щобільше, перші патчі нерідко ламають щось у грі.

Star Wars Jedi: Survivor офіційно виходить завтра, 28 квітня. Схоже на неї буде дуже складно грати без патча нульового дня та подальших виправлень.

Джерела: DSO Gaming, Games Radar