«Мавка. Лісова пісня» за 3 тижні прокату зібрала майже 82 млн грн. та стала найкасовішою кінострічкою за роки незалежності України

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» продовжує бити рекорди в українському прокаті. Нагадаємо, у перший вікєнд прокату цей мультфільм зібрав майже 25 млн грн, що стало новим рекордом серед українських релізів. А зараз, за даними Держкіно, «Мавка» стала найкасовішим українським фільмом за всі роки незалежності.

Зазначається, що з початку прокату в українських кінотеатрах на мультфільм «Мавка. Лісова пісня» було продано 642 671 квиток, а сумарний бокс-офіс склав 81 848 415 грн. Цей результат більш ніж на 10 млн грн перевершує показник фільму «Я, ти, він, вона», який розташувався на другій сходинці рейтингу. При цьому слід зазначити, що рекордного результату «Мавка» змогла досягти лише за 3 тижні показів, і нині прокат ще триває. Отже, можна очікувати на подальше зростання показника касових зборів.

Автори мультфільму зазначають, що таким результатам є цілком логічне пояснення. «Мавка. Лісова пісня» виявилася настільки популярною, що й через 3 тижні після початку прокату продовжує збирати повні зали кінотеатрів.

«Треті вихідні поспіль наші глядачі з різних міст України проводять час за переглядом «Мавки». Багато з вас навіть відвідує сеанси вдруге й втретє, щоразу відкриваючи нові й нові потаємні сенси та візуальні «пасхалки» — про це ми дізнаємося з ваших відгуків», – зазначається на сторінці в Facebook.

Нагадаємо, «Мавка. Лісова пісня» — другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad («Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»). Сценарій анімаційної стрічки базується на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

Мультфільм створено студією Animagrad (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна). Кінотеатральну дистрибуцію проводить FILM.UA Distribution та Кіноманія.