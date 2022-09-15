Мавпяча віспа дісталася України — МОЗ підтвердило перший випадок зараження вірусом

Мавпяча віспа дісталася України — 15 вересня обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України підтверджено перший випадок інфікування цим вірусом (захворювання діагностувати завдяки ПЛР-дослідженню). Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі пацієнт, у якого діагностували захворювання, госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, у нього спостерігається легкий перебіг хвороби. Водночас продовжується епідеміологічне розслідування.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. З усім тим, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни, повідомляють у МОЗ. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. У відомстві відмовилися конкретизувати область реєстрації випадку задля збереження комфорту пацієнта.

Що таке мавпяча віспа та які її симптоми?

Віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. До 2022 року віспа мавп фіксувалась у країнах Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку. Наприкінці липня 2022 року ВООЗ визнала поширення мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення.

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Основні симптоми віспи мавп:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м’язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім — інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип у вигляді прищів або пухирів, який спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших — серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

Чи може мавпяча віспа стати новою епідемією як-от «ковід»?

Відповідаючи на питання, чи може віспа мавп стати новою епідемією, яка замінить «ковід», тут треба розуміти, що це абсолютно різні віруси. Віспа не передається повітряним шляхом, адже це контактна інфекція. Тобто, для інфікування вірусом потрібен прямий (тісний) фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс. Контактні інфекції і віспа мавп зокрема важче передаються, ніж повітряно-крапельні, тому такі темпи розповсюдження, як у «ковіду», який, до речі, також нікуди не зникав, навряд чи варто чекати.

Вакцинація та профілактика

Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.

В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, повідомляють у МОЗ. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.

Водночас варто пам’ятати профілактику для запобігання захворюванню: