Медузи захопили АЕС у Франції: забиті фільтри охолодження призвели до зупинки реакторів

АЕС "Гравелін"/EDF

Зграя медуз на півночі Франції призвела до зупинки АЕС “Гравлін”, забивши фільтри охолодження.

Медузи поблизу узбережжя Північного моря, де розміщується АЕС “Гравлін”, потрапили у барабанні фільтри системи охолодження станції, які чистять воду від сміття. Через велику кількість медуз, що потрапили у фільтр, сталась автоматична зупинка усіх чотирьох реакторів.

За інформацією The Guardian, це сталось саме у той момент, коли два інших реактори АЕС “Гравлін” були виведені на літній плановий ремонт. У неділю, 10 серпня, атомна станція, здатна забезпечити електроенергією близько 5 млн людей, повністю зупинилась.

Як повідомляє Montel News, Франція тимчасово втратила 10% власних енергетичних потужностей. На щастя, система безпеки на АЕС “Гравлін” спрацювала ефективно і попередила можливу катастрофу.

Компанія EDF, яка керує станцією, повідомила, що інцидент не завдав жодної шкоди об’єктам, персоналу або навколишньому середовищу, і немає жодних довгострокових проблем з безпекою. Очікується, що станція відновить роботу після того, як фільтри будуть очищені, і робота зможе продовжуватись.

Подібні інциденти вже стали проблемою для атомних станцій, що розміщуються на узбережжі. Схожий випадок стався на станціях у Швеції у 2013 році, у Шотландії, Ізраїлі, Японії та Флориді у 2011 році та у Каліфорнії у 2008 році.

Протидіяти нашестю медуз важко, оскільки період їхнього цвітіння передбачити непросто. Вони зазвичай з’являються неочікувано, і коли це відбувається поблизу атомної електростанції, операторам доводиться реагувати на це. 

Цвітіння медуз стає все більш поширеним явищем, і не в останню чергу завдяки діяльності людини. Підвищення температури океану сприяє медузам, які також знаходять більше їжі, оскільки масштабний вилов риби та інших морських істот і потепління витісняють конкурентів із їх довкілля.

Між тим британські та французькі дослідники з Університету Кренфілда у дослідженні, проведеному у 2020 році, пропонували використовувати безпілотники для раннього виявлення таких небезпек, як медузи, для промислових об’єктів, зокрема, атомних станцій.

На переконання дослідників, регулярний збір даних на великій території за допомогою безпілотників може стати частиною системи раннього оповіщення. Вона дозволить скоригувати роботу механізмів водяного охолодження для захисту вироблення електроенергії та навколишнього середовища.

Джерело: Gizmodo

