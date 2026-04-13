Франція хоче офіційно розсекретити криптогаманці: безпрецедентний закон налякав навіть податківців

Французька Національна асамблея проголосувала за норму, яка зобов’язує кожного власника некастодіального криптогаманця — MetaMask, Ledger, Phantom, Rabby — щороку звітувати перед податковою службою, якщо сума активів перевищує €5 000 (приблизно $5 847).





Це перший у світі випадок, коли держава намагається прирівняти особисті криптогаманці до іноземних банківських рахунків і поширити на них повний фінансовий контроль. Голосування відбулося 8 квітня 2026 року в рамках законопроєкту про боротьбу з податковим та соціальним шахрайством — і результат виявився несподіваним навіть для самого уряду. Поправку підтримали одразу кілька фракцій — від комуністів до центристської коаліції Ensemble. За її відхилення проголосували лише 12 депутатів проти 40.

Законопроєкт пройшов перше читання в нижній палаті парламенту, а механізм контролю за некастодіальними гаманцями може запрацювати наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Поріг у €5 000 та технічні деталі звітування будуть уточнені окремим декретом. Співзасновник The Big Whale Грегорі Реймон першим оприлюднив деталі голосування у X:

“Французькі платники податків, які тримають щонайменше €5 000 на self-custody гаманцях, будуть зобов’язані повідомити про це податкову службу. Національна асамблея вчора прийняла відповідний текст у рамках законопроєкту про боротьбу із соціальним та податковим шахрайством”, — повідомив він.

Парадокс у тому, що проти власної ініціативи виступила французька податкова служба DGFIP. У внутрішньому листі відомство попередило: масова декларація гаманців призведе до централізації вкрай чутливих даних — особистостей власників та вартості їхніх активів.





А в умовах частих кібератак на великі бази даних ця інформація стане пріоритетною ціллю для хакерів і підвищить ризики шахрайства. Фактично державна структура відкрито визнала, що сама бачить у законі загрозу для тих, кого він нібито захищає.

“Це стосується всіх користувачів гаманців типу Ledger, Rabby, MetaMask, Deblock або аналогічних — тих, хто не делегує зберігання своїх активів регульованій платформі”, — уточнив Реймон у Х.

Особливої ваги цьому попередженню надає реальна статистика: Франція вже є одним із лідерів у Європі за кількістю так званих “wrench attacks” — фізичного тиску на власників криптовалюти з метою отримати доступ до гаманців. Нещодавно в Іспанії затримали підозрюваного у справі про викрадення співзасновника Ledger — французької компанії, яка виробляє апаратні гаманці і чиї пристрої тепер потрапляють під дію нового закону.

Окремо варто зазначити: за незадекларований гаманець вже передбачено штраф €750, а якщо активи перевищують €50 000 — санкції подвоюються. Депутат Даніель Лабаронн, який виступав проти норми, поставив питання, яке досі не має відповіді: як саме DGFIP перевірятиме достовірність поданих даних?

“Як вона зможе перевірити, чи справді людина володіє таким типом активів? Так само, як перевірити, чи є у неї вдома піаніно?” — зауважив він.

І сам же визнав, що таких інструментів у регулятора наразі немає. Грегорі Реймон теж вважає, що норма має невисокі шанси стати законом у нинішньому вигляді. Сенат раніше відхилив аналогічну пропозицію, а уряд відкрито виступає проти. Остаточне рішення може ухвалити спільний комітет двох палат або Конституційна рада.

Втім, сам факт голосування вже спровокував дискусію далеко за межами Франції: якщо закон буде ухвалено, інші країни можуть наслідувати приклад, що призведе до “клаптикової мозаїки” подібних вимог до звітності по всьому світу.

Джерело: X