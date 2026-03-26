Це мала б зробити Apple: ютубер підвищив продуктивність MacBook Neo на +17%

Тести ютубера ETA Prime продемонстрували, наскільки продуктивність нового ноутбука Apple MacBook Neo залежить від ефективного охолодження.





За стандартної комплектації MacBook Neo використовує невелику графітову термопрокладку на чипі. Під навантаженням в грі No Man’s Sky пристрій швидко нагрівається до 105°C. Це призводить до падіння продуктивності приблизно до 30-31 FPS.

ETA Prime вирішив модернізувати ноутбук, замінивши графітову термопрокладку на виготовлену на замовлення мідну пластину, термопасту та термопрокладку, яка передає тепло у нижню алюмінієву частину корпусу. Це дозволило підвищити частоту кадрів приблизно до 58 FPS та знизити середню температуру процесора до 83-84°C.

В Geekbench 6 результати покращились з 3094 до 3563 в одноядерному режимі та з 7921 до 8692 — у багатоядерному. В Cinebench результати покращились з 502 до 531 в одноядерному режимі та 1462 до 1597 — у багатоядерному. За цими чотирма показниками мідна система охолодження забезпечила зростання продуктивності на 10% порівняно зі стандартною.

Далі був встановлений зовнішній термоелектричний блок з рідинним охолодженням, прикріплений до нижньої частини корпусу. Це призвело до покращення результатів в Geekbench 6 до 3636 балів в одноядерному режимі та до 9394 — у багатоядерному. В Cinebench результати покращились до 620 балів в одноядерному режимі та 1741 балу — в багатоядерному. Залежно від тесту, показники відповідають підвищенню продуктивності на +17,52%, +18,60%, +23,51% й +19,08% порівняно зі стандартною комплектацією.





Зниження енергоспоживання — звичайна річ для SoC, переважно орієнтованих на смартфони, розроблені з урахуванням жорстких обмежень по температурі та потужності. Однак у цьому випадку продуктивність MacBook Neo падає швидше через перегрів, ніж через сам чип. Тести продемонстрували, що Apple могла б краще попрацювати над системою охолодження для ноутбука, який переважно працюватиме від мережі та для якого стабільна продуктивність важливіша за економію енергоспоживання.

Джерело: Videocardz