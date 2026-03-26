Це мала б зробити Apple: ютубер підвищив продуктивність MacBook Neo на +17%

Олександр Федоткін

Тести ютубера ETA Prime продемонстрували, наскільки продуктивність нового ноутбука Apple MacBook Neo залежить від ефективного охолодження.


За стандартної комплектації MacBook Neo використовує невелику графітову термопрокладку на чипі. Під навантаженням в грі No Man’s Sky пристрій швидко нагрівається до 105°C. Це призводить до падіння продуктивності приблизно до 30-31 FPS.

ETA Prime вирішив модернізувати ноутбук, замінивши графітову термопрокладку на виготовлену на замовлення мідну пластину, термопасту та термопрокладку, яка передає тепло у нижню алюмінієву частину корпусу. Це дозволило підвищити частоту кадрів приблизно до 58 FPS та знизити середню температуру процесора до 83-84°C.

В Geekbench 6 результати покращились з 3094 до 3563 в одноядерному режимі та з 7921 до 8692 — у багатоядерному. В Cinebench результати покращились з 502 до 531 в одноядерному режимі та 1462 до 1597 — у багатоядерному. За цими чотирма показниками мідна система охолодження забезпечила зростання продуктивності на 10% порівняно зі стандартною.

Далі був встановлений зовнішній термоелектричний блок з рідинним охолодженням, прикріплений до нижньої частини корпусу. Це призвело до покращення результатів в Geekbench 6 до 3636 балів в одноядерному режимі та до 9394 — у багатоядерному. В Cinebench результати покращились до 620 балів в одноядерному режимі та 1741 балу — в багатоядерному. Залежно від тесту, показники відповідають підвищенню продуктивності  на +17,52%, +18,60%, +23,51% й +19,08% порівняно зі стандартною комплектацією.


Зниження енергоспоживання — звичайна річ для SoC, переважно орієнтованих на смартфони, розроблені з урахуванням жорстких обмежень по температурі та потужності. Однак у цьому випадку продуктивність MacBook Neo падає швидше через перегрів, ніж через сам чип. Тести продемонстрували, що Apple могла б краще попрацювати над системою охолодження для ноутбука, який переважно працюватиме від мережі та для якого стабільна продуктивність важливіша за економію енергоспоживання.

Раніше ми писали, що MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple. Колишній президент підрозділу Windows в Microsoft Стівен Сінофскі придбав собі новий бюджетний MacBook Apple й одразу ж — опублікував на нього огляд.

ASUS: MacBook Neo за $599 став “шоком” для індустрії Windows-ПК

Джерело: Videocardz

