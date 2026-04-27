banner
Новини Крипто 27.04.2026

Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр, щоб перетворити $100 на $34 000

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр в аеропорту, щоб перетворити $100 на $34 000
Image: Bloomberg / Polymarket

Французька поліція розслідує маніпуляцію з метеодатчиком у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль: якийсь хитрун фізично нагрів сенсор, щоб зафіксувати потрібну температуру для виграшу ставки на криптоплатформі Polymarket. Він провернув схему двічі.


Трейдер під нікнеймом xX25Xx поставив трохи більше $119 на те, що максимальна температура в Парижі одного квітневого дня перевищить 18°C. Ринок у той момент оцінював цей результат як майже неможливий — із вірогідністю лише 1%. Але ввечері датчик у Шарль-де-Голль показав стрибок, і трейдер отримав понад $21 000 прибутку.

Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр в аеропорту, щоб перетворити $100 на $34 000
Дані: Polymarket / Crypto world

Це сталося двічі, і кінцевий прибуток склав більш ніж $34 000: це виграш у 285 разів. Особливо підозрілим виглядав момент стрибка: о 21:30 температура за 12 хвилин злетіла з 16,9°C до 21,9°C — паралельно з різким падінням вологості. Подібна динаміка в природних умовах майже неможлива.

Аналітична компанія Bubblemaps перевірила дані: жодна інша метеостанція в паризькій агломерації не зафіксувала нічого схожого. Розмір виграшної ставки xX25Xx при цьому виявився у понад 25 разів більшим за типові суми для цього акаунту.


Найгарячіша ставка: невідомий дотепник використав фен та термометр в аеропорту, щоб перетворити $100 на $34 000
Дані: Polymarket / Crypto world

Polymarket розраховував паризькі температурні контракти на основі одного-єдиного датчика Meteo France, розміщеного поблизу злітної смуги. Датчик був фактично у відкритому доступі — без будь-якої охорони.

На форумах трейдерів і в Discord обговорюються дві версії: хтось або скористався запальничкою, або приніс акумуляторний фен і розігрів повітря навколо сенсора до потрібного значення.

“Старий добрий фен на публічно доступній метеостанції поруч з аеропортом. Класика жанру”, — прокоментував один із користувачів Discord.

Метеоролог і СЕО компанії HD Rain Рубен Галалі, який першим повідомив про аномалію до Meteo France, підкреслив: наслідки втручання у датчики аеропорту можуть бути небезпечними — адже ці дані використовуються для зльоту й посадки літаків, вибору злітних смуг, розрахунку маршрутів і витрати палива.

“Якщо в цих даних є помилка — це може бути небезпечно”, — заявив він.

Meteo France подала офіційну скаргу до поліції аеропорту щодо можливого втручання в автоматизовану систему обробки даних. Представник служби Лоран Беклер підтвердив, що технічні спеціалісти особисто оглянули станцію і перевірили дані датчиків.

Спецпроєкти
Після того як метеорологи виключили природне походження стрибка, xX25Xx видалив свій акаунт на Polymarket. З 19 квітня платформа перейшла на дані іншої станції — аеропорту Париж-Ле Бурже. Датчик у Шарль-де-Голль тепер охороняється. Polymarket на запити журналістів не відповів.

Джерело: Bloomberg

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати