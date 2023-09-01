Новини Україна 01.09.2023 о 13:32

MEGOGO запустив окремий розділ Освіта — з понад 1000+ лекцій провідних онлайн-шкіл та інститутів для дітей та дорослих

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Український медіасервіс MEGOGO до 1 вересня запускає нову ініціативу задля розширення доступу до якісної освіти — на стримінговій платформі з’явився окремий розділ MEGOGO Освіта, де зібрані понад 1000+ лекцій провідних онлайн-шкіл та інститутів для дітей та дорослих.

У розділі MEGOGO Освіта зібраний контент десятків провідних шкіл та інститутів, доступний для вивчення з різних пристроїв. Наразі є чотири ключові освітні категорії: «IT, бізнес і креатив», «Освіта для дітей», «Англійська мова» та «Саморозвиток». Лекції в межах розділу доступні як безплатно, так і платно, залежно від контенту. 

MEGOGO запустив окремий розділ Освіта — з понад 1000+ лекцій провідних онлайн-шкіл та інститутів для дітей та дорослих

Один з головних партнерів ініціативи — національна освітня платформа «Дія.Освіта» з чималою кількістю серіалів, курсів та навчальних матеріалів на різні теми, від основ інформаційної гігієни та кібербезпеки до нейромереж та штучного інтелекту. 

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Поміж доступних програм — освітні серіали з опанування різних професій: «Базовий курс введення в бізнес», «Дата-аналітик. Вступ до Excel», «Дизайнер інтер’єру», «Режисер монтажу» та інші. 

MEGOGO запустив окремий розділ Освіта — з понад 1000+ лекцій провідних онлайн-шкіл та інститутів для дітей та дорослих

Особливе місце посідає популярний онлайн-інститут Projector з акцентом на IT та інші сучасні професії, який матиме окрему передплату. Частина курсів від Projector на платформі MEGOGO Освіта буде доступна безоплатно, а інші за бажання користувачі зможуть придбати окремо. Серед інших партнерів — IAMPM, CASES, Genesis Academy, ALOHA Language School, Green Forest, booyya.com, ProMovu, flexiblebody.online, Pedan Buro, GoITeens. Цей перелік не є вичерпним, тож бібліотека надалі поповнюватиметься.

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MEGOGO запустив окремий розділ Освіта — з понад 1000+ лекцій провідних онлайн-шкіл та інститутів для дітей та дорослих
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Михайло Шпак

блогер

До початку нового навчального року на MEGOGO Освіта вийшли уроки на тему підтримки ментального здоров’я «ТИ ЯК? Повертаємось до школи!» для учнів 1-6 та 7-11 класів. Раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що не варто змушувати школярів йти на перший урок, якщо через нічні тривоги вони не виспалися та почуваються втомленими.

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Ydri

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