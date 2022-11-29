Milrem Robotics та уряд Німеччини передадуть Україні 14 безпілотних транспортників THeMIS – вони рятуватимуть поранених та розчищатимуть маршрути

Естонський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на постачання в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів THeMIS. Передача фінансується міністерством оборони Німеччини.

З 14 автомобілів сім будуть налаштовані для евакуації поранених (CASEVAC) та повинні бути доставлені до кінця цього року. Інші сім, які очікуються в іншому кварталі 2023 року, будуть налаштовані для розчищення маршруту з корисним навантаженням від французького виробника оборонної техніки CNIM Systèmes Industriels.

«Евакуація поранених та розчищення маршруту – це дві трудомісткі дії, що вимагають участі кількох людей, котрі перебувають під постійною загрозою вогню супротивника. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів знижує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості солдатів залишатися в безпечній зоні або виконувати важливіші завдання», — пояснив Юрі Паюсте, директор оборонних досліджень та розробок Milrem Robotics.

Раніше цього року компанія Milrem Robotics поставила один CASEVAC THeMIS українській благодійній організації.

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«Розгортання ББМ THeMIS в Україні означає, що українські сили можуть підвищити безпеку своїх солдатів та дозволити ББМ виконувати завдання, які становлять безпосередню загрозу для людей. Це кінцева мета роботизованих систем. Milrem Robotics пишається тим, що може зробити свій внесок у боротьбу України з агресором», — зазначив Кулдар Вяерсі, генеральний директор Milrem Robotics.

THeMIS – багатоцільовий безпілотний наземний апарат з відкритою архітектурою, яка дозволяє швидко налаштовувати його як транспортник, рятувальник, для знешкодження боєприпасів або підтримки розвідувальних операцій, а також встановлювати зброю.

Безпілостник при своїй масі 1675 кг здатний транспортувати до 750 кг корисного навантаження зі швидкістю до 25 км/год. Літій-іонний або свинцево-кислотний акумулятор дозволяє THeMIS працювати автономно до 15 год. Пристрій керується дистанційним пультом.

Інші цікаві модифікації THeMIS із сайту виробника:

Джерело: Milrem Robotics