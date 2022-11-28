США розглядають можливість постачання в Україну ракет GLSDB для HIMARS – дальність до 151 км, невисока ціна, доступні компоненти

Пентагон оцінює пропозицію Boeing про постачання в Україну недорогих малогабаритних та високоточних ракет, сумісних з пусковими установками HIMARS і M270, що дозволить ЗСУ завдавати удари по далеких тилах супротивника.

Військові запаси США та союзників скорочуються, а Україна стикається зі зростальний потребою у більш досконалій зброї. Запропонована ракета малого діаметра наземного базування (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) є одним із кількох варіантів запуску у виробництво нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників Америки, повідомили джерела у галузі.

GLSDB можуть бути поставлені вже навесні 2023 року, згідно з документом, наданим джерелами, знайомими з планом. Боєприпас є бойовою частиною керованої авіабомби GBU-39 (SDB) на базі некерованої ракети M26. Обидва елементи у великій кількості перебувають на озброєнні США. Попри невисоку дальність оригінальної M26, ракети GLSDB здатні долати 94 милі (151 км).

Даг Буш, відповідальний за закупівлю зброї для армії США, заявив, що армія також розглядає можливість прискорення виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів, які виробляються тільки на державних підприємствах, дозволивши їх виробництво оборонним підрядникам.

Вторгнення в Україну збільшило попит на зброю та боєприпаси американського виробництва. За словами Буша, союзники США у Східній Європі роблять багато замовлень на низку озброєнь, які вони постачають Україні.

«Йдеться про те, щоб отримати кількість за низькою ціною», – говорить Том Карако, експерт з озброєнь та безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Він стверджує, що запаси доступних озброєнь у США сильно скоротилися: «стають низькими порівняно з рівнем, який ми хотіли б мати під рукою та тією кількістю, яка може знадобитися для стримування Китаю».

Хоча кілька GLSDB вже виготовлено, існує безліч логістичних перешкод для офіційних закупівель. План Boeing вимагає відмови від розкриття ціни, звільняючи підрядника від ретельної перевірки, яка б гарантувала Пентагону найкращу можливу угоду. Домовленість також вимагатиме, щоб принаймні шість постачальників прискорили постачання своїх запчастин та послуг для швидкого виробництва зброї.

Представник Boeing відмовився від коментарів. Представник Пентагону, лейтенант-коммандер Тім Горман, відмовився коментувати надання будь-яких «конкретних можливостей» Україні, але сказав, що США та їхні союзники «визначають та розглядають найбільш підходящі системи».

GLSDB створюється спільно SAAB AB та Boeing Co і знаходиться у розробці з 2019 року. У жовтні виконавчий директор SAAB Мікаель Йоханссон сказав про GLSDB: «Ми скоро очікуємо контрактів на ці боєприпаси». Згідно з даними SAAB, GLSDB управляються за допомогою GPS, можуть боротися з електронними перешкодами, використовуватись у будь-яких погодних умовах та ефективні проти броньованих машин.

Ракетний двигун M26 відносно поширений, а GBU-39 коштує близько $40 тис. за одиницю, що робить готовий GLSDB недорогим боєприпасом із доступними компонентами. Це дозволить налагодити виробництво на початок 2023 року, хоча його темпи не будуть високими.

Також Lockheed Martin розмістила понад 15 вакансій, пов’язаних з виробництвом HIMARS, у тому числі інженерів з якості ланцюжка поставок, аналітиків із закупівель та інженерів-випробувачів. Провідний оборонний підрядник США вирішує проблеми ланцюжка постачання та нестачі робочої сили, щоб подвоїти виробництво до 96 пускових установок на рік.

Джерела: Reuters, Defense Express