Minecraft офіційно вийшла на Chromebook. Ціна – $13

Гра Minecraft: Bedrock Edition стала доступною на пристроях Chromebook. Офіційний реліз на Chromebook робить гру ще доступнішою, а завдяки вбудованій функції кросплатформної гри користувачі зможуть грати з друзями на інших платформах.

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Гра Minecraft: Bedrock Edition вже доступна у магазині Play Store for ChromeOS. Вона коштує $19,99 у комплекті з версією для Android. Для користувачів, які вже мають версію для Android, доступна можливість покупки за зниженою ціною – $13.

Google заявляє, що Minecraft на Chromebook працюватиме з усіма пристроями Chromebook, випущеними «за останні 3 роки». Для запуску гри знадобиться система з ChromeOS 111, 4 ГБ оперативної пам’яті та як мінімум 1 ГБ місця на накопичувачі для інсталяції, карт та інших файлів. Підтримуються 64-бітні процесори на базі архітектур (x86_64, arm64-v8a). З повним переліком підтримуваних процесорів можна ознайомитись на сторінці підтримки Minecraft.

Версія Minecraft для Chromebook включає нове оновлення Trails and Tales, яке вийшло у середу. Воно додає в гру багато нових речей, у тому числі біом вишневого гаю та можливість кататися на верблюді.

Джерело: The Verge