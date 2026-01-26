Новини Пристрої 26.01.2026 comment views icon

Міні-ПК Machenike Mini GTS отримав чотири вентилятора та відкидний дисплей

Вадим Карпусь

Вийшов Machenike Mini GTS від $820: Core Ultra 200, до 128 ГБ ОЗП і відкидний екран

Machenike випустила нову конфігурацію компактного ПК Mini GTS, який вирізняється незвичним елементом конструкції — невеликим відкидним статусним дисплеєм на верхній панелі. Ця особливість збереглася й у новій версії пристрою.


Екран закріплений на шарнірі та може нахилятися вгору для зручнішого перегляду. Фірмове програмне забезпечення Machenike Smart Screen виводить на нього актуальні дані системи: завантаження компонентів, температури та споживання енергії. Коли дисплей піднятий, він одночасно відкриває верхній вентиляційний отвір. Таке компонування працює разом із системою охолодження з чотирма вентиляторами та двома тепловими трубками.

Нова конфігурація Mini GTS заснована на процесорі Intel Core Ultra 5 225H. Також доступна старша версія з Core Ultra 9 285H. Чип Core Ultra 5 225H має 14 ядер, підтримує 14 потоків та розганяється до 4,9 ГГц. Заявлений режим продуктивності досягає енергоспоживання 70 Вт, а тривале навантаження становить 65 Вт. Модель Core Ultra 9 285H зберігає той самий тепловий пакет, але отримує 16 ядер і максимальну частоту до 5,4 ГГц.


Комп’ютер Mini GTS містить два слоти SO-DIMM із підтримкою до 128 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600. Для зберігання даних передбачено два слоти M.2, загальний підтримуваний обсяг — до 4 ТБ. Бездротові можливості включають Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Пристрій постачається з Windows 11.

Набір портів також орієнтований на вимогливих користувачів. Міні-ПК оснащений двома USB4 Type-C, додатковим Type-C зі швидкістю 10 Гбіт/с, а також чотирма USB Type-A. Для виводу зображення доступні HDMI 2.0 і DisplayPort 1.4, заявлена підтримка підключення до чотирьох 4K-дисплеїв одночасно. Також передбачено два мережеві порти 2.5GbE LAN і стандартний аудіороз’єм 3,5 мм.

У Китаї конфігурація з Core Ultra 5 225H, 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD місткістю 1 ТБ коштує близько $820. Версія з Core Ultra 9 285H оцінюється приблизно в $1800.

Джерело: videocardz

