Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч

Патч на патч: Microsoft "вилікувала" Windows 11 від збоїв після січневого оновлення безпеки KB5074109

Січневе оновлення безпеки Windows 11 KB5074109 перетворюється на серйозну проблему. Спочатку воно викликало появу чорних екранів, збоїв програм та зависання Outlook. Тому Microsoft порадила користувачам видаляти патч. Але після цього з’ясувалося, що для частини систем сам процес видалення завершується помилкою 0x800f0905. На додачу до інших збоїв.





Проблеми проявляються в різних аспектах роботи комп’ютера. За інформацією Microsoft, після встановлення оновлень, випущених з 13 січня, пристрої почали масово стикатися з проблемами під час відкриття або збереження файлів у хмарних папках. У деяких випадках застосунки зависали або аварійно завершували роботу, що робило повсякденну роботу нестабільною.

Скарги на KB5074109 продовжують надходити, особливо від власників старіших систем. Повідомляють про поломку режиму сну S3: комп’ютер гасить екран, але не переходить у стан низького енергоспоживання, що часто змушує робити примусове перезавантаження. Інші користувачі стикаються з помилкою запуску застосунків 0x803F8001 та зависанням класичного Outlook, особливо якщо архіви пошти зберігаються в OneDrive або інших хмарних сховищах.

Microsoft підтвердила, що в конфігураціях, де PST-файли зберігаються в OneDrive, Outlook міг зависати на невизначений час і не запускатися повторно без завершення процесу вручну або перезавантаження системи. Деякі користувачі також повідомляли про зниклі листи у “Надісланих” або повторне завантаження вже наявної пошти.





Попри це Microsoft продовжувала вказувати KB5074109 як актуальне оновлення безпеки Windows 11 за січень 2026 року. Компанія визнала наявність збоїів і радила видаляти патч у разі серйозних проблем, але частина користувачів фізично не може виконати відкат без нових помилок.

За даними Windows Central, під час спроби деінсталяції KB5074109 Windows 11 стикається з помилкою обслуговування компонентів (servicing stack / component store error), яка повністю блокує відкат. У результаті користувачі залишаються перед вибором без вибору: або жити з оновленням, що ламає роботу системи, або вдаватися до складніших методів відновлення.

Якщо система працює стабільно, Microsoft рекомендує просто дочекатися виправлення. Тим часом фахівці та офіційні матеріали підтримки радять кілька тимчасових рішень: скористатися точкою відновлення системи (якщо вона створена до встановлення патча), виконати відновлювальну інсталяцію через інструмент “Виправлення проблем із Windows Update” зі збереженням файлів і програм, а вже потім повторити спробу видалення. У всіх випадках користувачів попереджають про необхідність повного резервного копіювання.

Та згодом Microsoft випустила друге екстрене позапланове оновлення KB5078127 для Windows 11. Воно призначене для версій 24H2 та 25H2 і має усунути проблеми файлової системи, пов’язані з хмарними сервісами, зокрема OneDrive та Dropbox. Оновлення доступне через Windows Update для систем із встановленими KB5074109 або KB5077744, а також у каталозі Microsoft Update для ручного завантаження.

