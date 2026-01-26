Новини Софт 26.01.2026 comment views icon

Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч
Патч на патч: Microsoft "вилікувала" Windows 11 від збоїв після січневого оновлення безпеки KB5074109

Січневе оновлення безпеки Windows 11 KB5074109 перетворюється на серйозну проблему. Спочатку воно викликало появу чорних екранів, збоїв програм та зависання Outlook. Тому Microsoft порадила користувачам видаляти патч. Але після цього з’ясувалося, що для частини систем сам процес видалення завершується помилкою 0x800f0905. На додачу до інших збоїв.


Проблеми проявляються в різних аспектах роботи комп’ютера. За інформацією Microsoft, після встановлення оновлень, випущених з 13 січня, пристрої почали масово стикатися з проблемами під час відкриття або збереження файлів у хмарних папках. У деяких випадках застосунки зависали або аварійно завершували роботу, що робило повсякденну роботу нестабільною.

Скарги на KB5074109 продовжують надходити, особливо від власників старіших систем. Повідомляють про поломку режиму сну S3: комп’ютер гасить екран, але не переходить у стан низького енергоспоживання, що часто змушує робити примусове перезавантаження. Інші користувачі стикаються з помилкою запуску застосунків 0x803F8001 та зависанням класичного Outlook, особливо якщо архіви пошти зберігаються в OneDrive або інших хмарних сховищах.

Microsoft підтвердила, що в конфігураціях, де PST-файли зберігаються в OneDrive, Outlook міг зависати на невизначений час і не запускатися повторно без завершення процесу вручну або перезавантаження системи. Деякі користувачі також повідомляли про зниклі листи у “Надісланих” або повторне завантаження вже наявної пошти.


Попри це Microsoft продовжувала вказувати KB5074109 як актуальне оновлення безпеки Windows 11 за січень 2026 року. Компанія визнала наявність збоїів і радила видаляти патч у разі серйозних проблем, але частина користувачів фізично не може виконати відкат без нових помилок.

За даними Windows Central, під час спроби деінсталяції KB5074109 Windows 11 стикається з помилкою обслуговування компонентів (servicing stack / component store error), яка повністю блокує відкат. У результаті користувачі залишаються перед вибором без вибору: або жити з оновленням, що ламає роботу системи, або вдаватися до складніших методів відновлення.

Якщо система працює стабільно, Microsoft рекомендує просто дочекатися виправлення. Тим часом фахівці та офіційні матеріали підтримки радять кілька тимчасових рішень: скористатися точкою відновлення системи (якщо вона створена до встановлення патча), виконати відновлювальну інсталяцію через інструмент “Виправлення проблем із Windows Update” зі збереженням файлів і програм, а вже потім повторити спробу видалення. У всіх випадках користувачів попереджають про необхідність повного резервного копіювання.

Та згодом Microsoft випустила друге екстрене позапланове оновлення KB5078127 для Windows 11. Воно призначене для версій 24H2 та 25H2 і має усунути проблеми файлової системи, пов’язані з хмарними сервісами, зокрема OneDrive та Dropbox. Оновлення доступне через Windows Update для систем із встановленими KB5074109 або KB5077744, а також у каталозі Microsoft Update для ручного завантаження.

Спецпроєкти
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
Bitomat розширює мережу біткойн-банкоматів. Як це змінює правила гри на ринку криптовалют?

Джерело: notebookcheck, windowsreport

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft раптово відкликала преміум-передплату на Fallout 76 у власників Xbox
Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft
Microsoft додала магазин і список бажань в застосунки Xbox для iOS та Android
Проєкт Aluminium OS: що відомо про нову ОС Google на основі Android для ПК
Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Січневе оновлення Windows 11: чорний екран, зависання, зламаний “Провідник”, Microsoft вже поспішає на допомогу
Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android
Колишній CEO Intel: “Бульбашку ШІ луснуть квантові обчислення”
Білл Гейтс: роботи мають платити податки
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
15 нових функцій iPhone з iOS 26.2
Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Оновлення Windows 11 відправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Asus закликає якнайшвидше оновити ПЗ комп’ютерів та роутерів через небезпечну вразливість
Microsoft представила нові Xbox, і в них навіть можна грати
OpenAI може залишитися без коштів уже до середини 2027 року, — аналітики
OnePlus тепер блокує смартфони після встановлення "старішої" прошивки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати