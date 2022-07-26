Мінкультури: Кошти з продажу NFT-артів допоможуть відновити зруйновані росіянами культурні об’єкти України

Міжнародна контент-платформа Depositphotos,музей війни META HISTORY спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України готують спеціальні колекції NFT-артів авторства найкращих українських цифрових художників. Всі отримані кошти підуть на відбудову культурних об’єктів.

META HISTORY, створений через місяць від початку повномасштабного російського вторгнення і станом на сьогодні вже зібрав понад $1,2 млн для благодійного фонду Сергія Притули та криптофонду Aid For Ukraine, який ініціювало Міністерство цифрової трансформації разом з українською криптоплатформою KUNA та блокчейн-компанією Everstake. Музей збирає гроші, продаючи колекції NFT-артів під назвою Warline – це набір творів цифрового мистецтва, який у хронологічному порядку висвітлює кожну важливу подію у російсько-українській війні.

Наприкінці травня Міністерство культури та інформаційної політики стало офіційним партнером музею, розпочавши спільну роботу над кількома спеціальними NFT-колекціями. 100% коштів з продажу цифрових творів будуть спрямовані на відновлення українських об’єктів культурної спадщини.

«За шість місяців війни в Україні росіяни зруйнували сотні наших музеїв, театрів та будинків культури. Українській культурі та національній спадщині завдано шкоди майже на 6 млрд євро, і судячи з дій та намірів рф ця цифра буде лише збільшуватися. Саме тому вже сьогодні важливо підтримувати сучасні ініціативи та креативні проєкти з відновлення унікальної культурної спадщини України, залучаючи до процесу якомога ширше коло небайдужих людей», – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Поціновувачі цифрового мистецтва та колекціонери зможуть придбати твори зі спеціальної колекції «Аватари для України» Vol.2, яку створили найкращі українські digital-художники та розробники відеоігор.

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Також до Дня Незалежності України буде презентовано спеціальну колекцію NFT-артів, створену міжнародною контент-платформою Depositphotos спільно з українськими художниками. В цій колекції буде представлено близько 30 робіт, які є творчим переосмислення зруйнованих під час війни культурних об’єктів.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України