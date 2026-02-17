tradfi
Міноборони Нідерландів: F-35 можна "зламати" так само легко, як iPhone чи консоль

Вадим Карпусь

F-35 / Lockheed Martin

Міністр оборони Нідерландів Гейс Тейнман заявив, що програмне забезпечення винищувача F-35 Lightning II теоретично можна “зламати” так само, як iPhone або ігрову консоль. Йдеться про так званий джейлбрейк — зняття програмних обмежень, які виробник накладає на пристрій.


Така заява прозвучала на тлі зростання дипломатичної напруги між США та їхніми європейськими союзниками. Хоча міністр не навів технічних деталей і не уточнив, чи існують реальні вразливості, його слова підкреслюють занепокоєння Європи надмірною залежністю від американських військових технологій.

Під час подкасту Boekestijn en de Wijk на BNR Nieuwsradio Тейнман заявив:

«Якщо, попри все, ви все ще хочете оновитися, я скажу те, чого ніколи не слід було б говорити, але я все одно це скажу: ви можете зробити джейлбрейк F-35 так само, як і iPhone.».

Жодних технічних деталей щодо такого “зламу” він не навів і не уточнив, чи йдеться про реальну кіберуразливість програми F-35.


У цьому контексті джейлбрейк означає можливість зняти програмні обмеження та модифікувати ПЗ обладнання без дозволу розробника. Теоретично це дозволило б державі-оператору самостійно налаштовувати функціональність літака.

Програма F-35 навмисно обмежує зміни, які іноземні замовники можуть вносити до софту. Наразі лише Ізраїль зміг домовитися про встановлення власного програмного забезпечення на свої літаки F-35.

Майже всі F-35, що перебувають на службі, отримують оновлення через хмарну систему Autonomic Logistics Information System (ALIS). Через низку проблем її замінили новою платформою Operational Data Integrated Network (ODIN). Через цю мережу завантажують пакети даних місій із надзвичайно чутливою інформацією, зокрема про системи протиповітряної оборони противника. У разі збою або кібератаки це може поставити під загрозу як заплановані, так і поточні операції.

Винищувач F-35 також покладається на логістику за принципом “just-in-time” (точно вчасно) для техобслуговування та постачання запчастин. У програмі беруть участь понад десять європейських країн, що підсилює занепокоєння на тлі жорсткішої тарифної політики США та напружених відносин. Нагадаємо, у нових стратегічних документах США, оприлюднених адміністрацією Дональда Трампа на межі 2025–2026 років, ставлення до Європи було радикально переглянуте. Нова доктрина фактично переводить відносини з Європою у площину суперництва — жорсткої економічної конкуренції та транзакційної безпеки.

За таких умов Тейнман фактично публічно озвучив сценарій, який, імовірно, вже обговорювали на рівні військового планування: що станеться, якщо Європа втратить доступ до американських систем. Останніми місяцями низка європейських політиків закликала перевести промисловість на “воєнну економіку”. Президент Франції Єммануель Макрон прямо заявляв, що виробництво має стати швидшим і ефективнішим.

Пентагон цьогоріч знову недоотримає F-35 — через проблеми з модернізацією ПЗ

Надіслати